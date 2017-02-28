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В Новокузнецке стартовал большой научный фестиваль

Сегодня 16:50
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
wallpapercave.net

Накануне в Новокузнецке начался «РУСАЛ ФестивAL #Наука». За пять дней юные горожане побывают на экскурсии на Новокузнецком алюминиевом заводе, поучаствуют в детском биологическом квесте и интеллектуальной игре, окажутся на научной выставке, лекции известных российских научных деятелей и показах научно-популярных фильмов.

В последний день фестиваля, 25 ноября, участниками «РУСАЛ ФестивАL #Наука» смогут стать все желающие. Вход бесплатный.

Публикуем программу мероприятий 25 числа.

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Подробная информация о проекте на сайте www.rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях www.facebook.com/rusalfestival и www.vk.com/rusal_festival .

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