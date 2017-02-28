В Новосибирске жильё оказалось недоступным для горожан со средним заработком.

По данным портала N1.RU, Новосибирск занял 6 место из 7 по доступности жилья к уровню средних зарплат в регионе, пропустив вперед Кемерово, Томск, Красноярск, Тюмень и Омск.

Для жителей с зарплатой в 31 тысячи рублей необходимо накопить 64 зарплаты для покупке однушки, а для приобретения двухкомнатной квартиры надо 98 зарплат.

А вот доступнее всех оказалось жильё в столице Кузбасса. В Кемерове цены на жильё ниже на четверть, хотя средний уровень дохода одинаков. Самое недоступное жильё к средним зарплатам среди регионов Сибири оказалось в Барнауле, где доходы населения самые низкие.