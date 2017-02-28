Качество хлеба в Новокузнецке — вопросы горожан
Сегодня 10:30
После интервью с главным технологом компании «Сибирский хлеб» Натальей Богатыревой новокузнечане продолжали задавать «наболевшие» вопросы о качестве хлеба в нашем городе.
Активность горожан в онлайн-чате, который организовал ВашГород.ру, показала, что хлеб — значимый продукт для многих, и каждый хочет выбрать не просто вкусный, а ещё и правильный хлеб.
Мы объединили вопросы читателей, и завтра, 24 ноября, главный технолог «Сибирского хлеба» ответит на самые важные из них.
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