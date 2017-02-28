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Пропавшего подростка из Кемерова нашли живым в Екатеринбурге

Сегодня 17:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Лиза Алерт

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что подросток пропал ещё 3 ноября.

Позже к поиску парня подключился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ещё тогда представители отряда рассказали, что пропавший Никита Филимонов может находиться в Екатеринбурге, поскольку по телефону он рассказал родителям, что уехал туда на заработки.

Как сообщили в ведомстве, парня обнаружили на стройке в Екатеринбурге. Сразу после этого сотрудники полиции определили его в местный Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Также известно, что мать подростка уже отправилась за ним в Екатеринбург.

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