Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что подросток пропал ещё 3 ноября.

Позже к поиску парня подключился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ещё тогда представители отряда рассказали, что пропавший Никита Филимонов может находиться в Екатеринбурге, поскольку по телефону он рассказал родителям, что уехал туда на заработки.

Как сообщили в ведомстве, парня обнаружили на стройке в Екатеринбурге. Сразу после этого сотрудники полиции определили его в местный Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Также известно, что мать подростка уже отправилась за ним в Екатеринбург.