Французы говорят: чего хочет женщина — того желает Бог. А женщины, понятно, хотят быть красивыми — причём желательно прямо сейчас и чтобы все вокруг это сразу заметили. Один из способов такого преображения — сделать себе виниры.

Эта методика эстетической стоматологии известна уже лет 20 — естественно, первыми, кто её попробовали на зуб, были знаменитые голливудские красотки. Но у них, в америках и европах, стать красивой — это всего лишь вопрос денег.

А какие возможности есть у новокузнечанок? Где у нас в городе найти хороших специалистов, чтобы сказочная карета не превратилась в тыкву, если после 12-го удара часов эти чудо-виниры просто отклеятся? И что вообще надо знать о винирах? Об этом мы беседуем с главным врачом городской стоматологической клиники «ДентАрт», ассистентом кафедры ортопедической стоматологии Новокузнецкого ГИУВ Валерием Анзориевичем Гегенава, который учился работать с винирами во Франции в 2006 году и уже больше 10 лет помогает новокузнецким красавицам быть неотразимыми.

— Валерий Анзориевич, у вас в клинике можно поставить виниры из дисиликата лития, а не обычные циркониевые. Это совсем другое качество?

— Действительно, стеклокерамика на основе дисиликата лития занимает особое место в современной стоматологии — и не только эстетической. Например, автор популярнейшей сегодня методики имплантации «All-on-4» Пауло Мало, у которого я учился по ней работать, рекомендует именно литиевые коронки. А в Европе этот материал считается лучшим выбором для передних зубов! На сегодняшний день это лучший материал, какой знают стоматологи. Причём потенциал дисиликата лития позволяет говорить, что ему ещё очень нескоро найдётся равноценная замена — если такое вообще произойдёт. Данный материал производится в Лихтенштейне компанией «Ivoclar Vivadent», которая является лидирующим мировым производителем материалов и систем премиального качества для стоматологов.

— В чём главные плюсы таких виниров?

— Виниры из литиевой керамики обладают очень высоким уровнем прочности — не стираясь и не трескаясь, они могут выдерживать самые серьёзные жевательные нагрузки. При этом умелый и опытный специалист способен делать из этого материала очень тонкие конструкции, толщина которых достигает всего лишь 0,3 мм. Естественно, и работа в итоге получается тонкая и максимально естественная. Скажу больше: «ДентАрт» ­- первая и единственная в Новокузнецке клиника, где вы можете поставить коронки, виниры, вкладки именно из дисиликата лития.

— Но ведь цирконий тоже считается очень прочным?

— Скажу больше: дисиликат лития даже немного уступает цирконию по прочности. Но если мы говорим о передних зубах, то циркониевые виниры, которые на них устанавливают, всегда облицовываются керамикой, а иначе это выглядело бы не очень красиво. Естественно, такие виниры уже становятся менее прочными, так как получают все обычные недостатки керамики. Однако прочность — не единственное требование к винирам. Не менее важными является эстетика, а также надёжность фиксации. И здесь дисиликат лития на голову выше циркония.

— То есть литиевые виниры не отклеиваются?

— При качественной работе и должном уходе такая вероятность близка к нулю. Дело в том, что использование данного материала позволяет добиться максимальной точности. Это кардинально иной подход к изготовлению виниров — они прессуются из дисиликата лития по точным слепкам ваших зубов. Структура получается похожей на тончайшие «чешуйки», которые идеально приникают к собственным зубным тканям человека, образуя с ними вместе практически монолит. Эта методика действительно инновационная — она лучшая для передних зубов. По силе фиксации литиевым винирам просто нет равных. И с точки зрения эстетики они значительно превосходят своих конкурентов.

— А сколько они в итоге могут прослужить?

— Такого понятия, как срок годности, для виниров не существует. Но, конечно, многое зависит от качества работы врача. Когда я только вернулся из Франции, где учился устанавливать виниры, жена захотела стать одной из первых пациенток. Причём я тогда даже не использовал дисиликат лития — это инновационная разработка последнего времени. А прошло больше десяти лет, и никто не верит, что у супруги виниры — выглядят они очень естественно и при этом не нуждаются ни в какой замене или хотя бы коррекции. Литиевые виниры ещё надёжнее — они настолько герметично приклеиваются к тканям зуба, что в принципе могут служить десятилетиями.

— И совсем-совсем ничего их не может повредить?

— Я всегда говорю пациентам и повторяю на лекциях своим студентам, что главное — это правильная гигиена. Если она плохая, если появился кариес, а то и пришлось удалить рядом зуб, то, естественно, потребуется коррекция или даже замена виниров. А в 99% случаев причиной возникновения кариеса является именно плохая гигиена полости рта. Кроме того, нельзя грызть орехи, сухари, но это не только винирам, но и зубам, мягко говоря, не полезно. А ограничение, которое накладывают конкретно виниры из дисиликата лития, — придётся не откусывать от целого яблока, а есть его ломтиками.

— Сделать у нас в городе не то что литиевые, а просто хорошие виниры — большая проблема. Почему так?

— Да, эта методика не стала массовой — несмотря на то, что она применяется в США и странах Европы уже более 20 лет. Всё дело в высоких требований к уровню знаний, умений и опыта как врача-ортопеда, так и зубного техника, которым ты обязан соответствовать, чтобы работа была произведена максимально качественно. Кроме того, в каждом конкретном случае виниры изготавливаются в единичном экземпляре, так что повторение просто невозможно. Это тончайший, кропотливый, трудоёмкий процесс. Нельзя «шлёпать» абы что и абы как — в общем, установку качественных виниров «на поток» не поставишь.

— Чтобы сделать виниры, надо сначала удалить естественную эмаль зуба. Многих это пугает. А вдруг зуб без эмали начнёт болеть и разрушаться?

— Зуб действительно должен быть специально обработан. Но слой эмали, который врач снимает с его передней поверхности, тончайший — он равен по толщине устанавливаемому виниру, то есть не превышает 0,3 мм. И эта процедура не травмирует и не ослабляет зуб. Данный вид эстетической реабилитации полностью соответствует главному принципу современной медицины — применять максимально щадящие методы лечения. Ведь установка виниров из дисиликата лития позволяет сохранить максимально возможное количество твёрдых тканей зуба. На сегодня это лучшее решение для устранения целого ряда различных дефектов передних зубов. Литиевые виниры не только серьёзно улучшают эстетику, но и одновременно защищают сами зубы.

— Насчёт установки литиевых виниров к вам наверняка больше обращаются женщины. Сделать себе виниры может любая новокузнечанка?

— Противопоказаний к этому виду стоматологической помощи очень мало! Но я, как врач, не спешу советовать установку виниров «каждой первой» пациентке. Существуют определённые показания — во-первых, это стоматологические проблемы. Например, дефекты эмали — клиновидный дефект, флюороз, гипоплазия. А также сколы эмали, переломы части коронки и, конечно же, разрушение передних зубов. Кроме того, к таким показаниям относятся неправильное расположение зубов и наличие промежутков и щелей между зубами. Но и желание просто быть красивыми, разумеется, никто не отменял. А установка виниров из дисиликата лития может быстро и эффективно решить такие эстетические проблемы, как изменение цвета зуба и его потемнение, в том числе после лечения каналов, а также «некрасивые» пломбы и недостаточное совершенство формы зубов.

— Давайте о красоте! Какой становится улыбка, если сделать виниры?

— Тончайшие пластинки из дисиликата лития фиксируются на внешней поверхности зубов, придавая им идеальную форму, о которой вы только мечтали. А цветовая палитра самого материала позволяет выбрать оптимальный цвет, который к тому же точно передаёт прозрачность, текстуру, блеск и другие качества натуральной эмали. При этом они сохраняются без изменений, так как красное вино, кофе, чай и другие красящие напитки и пища не оказывают на эти виниры никакого воздействия.

— Не успеем оглянуться, как начнутся новогодние праздники, когда женщины хотят быть особенно красивыми. Насколько доступны литиевые виниры для новокузнечанок?

— Изготовление и установка винира из дисиликата лития в нашей клинике стоит порядка 15−16 тысяч рублей. А с первого декабря у нас будет действовать предновогодняя скидка 15%. Причём это честная скидка — мы не завышали стоимость виниров, чтобы потом немного скинуть. Можете убедиться в этом сами.

Записала Инна Ким

Стоматологическая клиника «Дент Арт». г. Новокузнецк, ул. Кирова, 10а. тел. +7 (3843) 74-44-29 +7 (3843) 74−19−24 Сайт

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