Сибирская генерирующая компания в Новокузнецке объявляет о подготовке к конкурсу «Добросовестный потребитель — 2017» и приглашает принять в нём участие потребителей, получающих услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения Кузнецкой ТЭЦ.

— Целью конкурса, который СГК проводит во второй раз, является желание поощрить тех потребителей, которые регулярно и в полном объеме платят за тепло и горячую воду, — рассказывает Лариса Сергеева, представитель пресс-службы СГК в Новокузнецке. — Конкурс проводится с 25 ноября по 25декабря в два этапа: вначале отборочный тур, а затем финальный — с розыгрышем ценных призов.

Участие в конкурсе «Добросовестный потребитель» могут принять все жители Новокузнецка, потребители Кузнецкой ТЭЦ, не имеющие задолженности перед поставщиком тепловой энергии по состоянию на 20 декабря 2017 года.

Для определения участников отборочного тура конкурсная комиссия, состоящая из представителей Сибирской генерирующей компании, запросит от организаций, производящих начисления населению (ООО «Городской центр расчётов коммунальных платежей», ООО «Жилкомцентр», УК) перечень лицевых счетов потребителей без долгов за тепловую энергию по состоянию на 20 декабря 2017 года.

40 победителей отборочного тура определят с помощью компьютерной программы методом случайной выборки. ФИО победителей будут опубликованы в газете «Кузнецкий рабочий», а также на сайтах Novokuznetsk. su, ВашГород.ру и ЖКХ Новокузнецка.

Второй этап конкурса — финал с розыгрышем ценных призов среди победителей отборочного тура — состоится 25 декабря в Центре обслуживания клиентов Сибирской генерирующей компании, расположенном по адресу Грдины, 17а, в присутствии представителей СМИ.

Из числа финалистов отборочного тура методом случайной выборки будут определены три победителя конкурса, которые станут обладателями главных призов — телевизоров диагональю 19, 32 и 40 дюймов. Остальные 37 финалистов получат поощрительные призы от СГК.

Если кого-то из победителей при розыгрыше ценных призов не окажется в зале, то они автоматически исключаются из рядов победителей, и розыгрыш будет продолжаться до тех пор, пока удача не отыщет счастливчика среди присутствующих. При этом все победители-финалисты вправе получить полагающиеся им поощрительный призы в главном офисе НФ СТК на Кирова, 100, в срок до 29 декабря 2017 года.