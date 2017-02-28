В Роспотребнадзоре заявили, что в ряде стран ситуация с заболеваемостью корью обострилась.

Особенно напряженная обстановка отмечается в Европейском регионе. Там вспышки кори до сих продолжаются. Например, в Румынии зафиксировано в 2016—2017 годах 5 000 случаев заболевания, в Италии примерно столько же. На Украине отмечено более 1500 заболеваний, в Германии около 1000.

Кроме того корь зарегистрирована в Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Франции, Бельгии и Сербии.

В Роспотребнадзоре по Кемеровской области отметили, что в Европе зафиксировали 30 летальных исходов от кори. Среди заболевших, как сообщают в ведомстве, 90% не были привиты простив опасной болезни.

Сейчас в странах, где отмечаются вспышки кори, идёт активная прививочная кампания. В некоторых из них даже рассматривается вариант введения штрафа за отказ от вакцинации.

В связи с этим кузбассовцам, выезжающим за границу, представители Роспотребнадзора напоминают о необходимости вакцинации против кори, если такая прививка не была получена своевременно. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Специалисты рассказали, что за 2017 год в России зафиксировали 288 случаев заболевания. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, что корь — это вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Первые признаки заражения: высокая температура, общая интоксикация организма, воспаление слизистых оболочек, конъюнктивит и сыпь.