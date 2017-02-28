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Может все же не из-за снегопада, а из-за профнепригодности тех кто отвечает за состояние дорог и мэра в том числе?
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Погода ухудшила дорожную ситуацию в Новокузнецке в разы.
Вечером в среду, 22 ноября, сервис Яндекс. Пробки зафиксировал пробки в Новокузнецке в 8 баллов.
Особенно затруднено движение в Центре города. Такая ситуация сложилась из-за обильного снегопада.
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