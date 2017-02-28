Погода ухудшила дорожную ситуацию в Новокузнецке в разы.

Вечером в среду, 22 ноября, сервис Яндекс. Пробки зафиксировал пробки в Новокузнецке в 8 баллов.

Особенно затруднено движение в Центре города. Такая ситуация сложилась из-за обильного снегопада.