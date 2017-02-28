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Новокузнецк встал в рекордных пробках

Сегодня 18:40
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Яндекс.Пробки

Погода ухудшила дорожную ситуацию в Новокузнецке в разы.

Вечером в среду, 22 ноября, сервис Яндекс. Пробки зафиксировал пробки в Новокузнецке в 8 баллов.

Особенно затруднено движение в Центре города. Такая ситуация сложилась из-за обильного снегопада.

Комментарии 8
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аватар
Житель
6 3
Может все же не из-за снегопада, а из-за профнепригодности тех кто отвечает за состояние дорог и мэра в том числе?
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аватар
Уффь
3 3
Может все же не из-за снегопада, а из-за профнепригодности тех кто отвечает за состояние дорог и мэра в том числе?
Ты попробуй очисти все вот это вот
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аватар
мама Джоли
0 0
А я себе водки взял!
Я тоже.
ответить
аватар
Может я что-то не понимаю?
1 0
Никаких особых пробок нет, все как всегда.
ответить
аватар
Митрич
2 0
Может все же не из-за снегопада, а из-за профнепригодности тех кто отвечает за состояние дорог и мэра в том числе?
А чем вам их профпригодность так не нравится? Быть может, вы - более компетентный в данных вопросах человек? :-)))
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аватар
\\\
0 0
А я себе водки взял!
Пьяной куме, только банан на уме!
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аватар
\\\
1 0
Может все же не из-за снегопада, а из-за профнепригодности тех кто отвечает за состояние дорог и мэра в том числе?
С умом не дружишь, так хотя бы мечтай познакомиться.
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