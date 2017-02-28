Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными.

Живодёрам грозит до пяти лет лишения свободы. Документ 8 ноября внесли депутаты от «Единой России» и «Справедливой России», передаёт РИА Новости.

Проект закона устанавливает наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, или с применением садистских методов. Предполагается, что за подобные действия злоумышленники могут получить штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до шести месяцев. Также их могут приговорить либо к обязательным или исправительным работам, либо к ограничению свободы до одного года. Кроме того, возможен арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до трёх лет.

Если те же деяния совершены в присутствии малолетнего или группой лиц по предварительному сговору, либо сопряжены с демонстрацией в СМИ, преступникам грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от одного до двух лет. Кроме того, в перечне возможных санкций — исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Сейчас максимальное наказание по статье о жестоком обращении с животными предусматривает два года лишения свободы.

Второе чтение законопроекта намечено на 8 декабря, третье — на 13 декабря.

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