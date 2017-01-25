Известная новокузнецкая компания по производству окон «Финестра» оказалась затянута в судебные разбирательства по поводу невыплаты заработной платы.
В редакцию сайта ВашГород.ру обратилась новокузнечанка Елена Арефьева. Женщина рассказала, что не может добиться выплаты заработной платы от компании «Финестра». Суд вынес решение в пользу бизнесмена.
По словам горожанки, она пытается вернуть деньги вот уже 9 месяцев. А началось всё в феврале 2017 года, когда Елена уволилась из компании «Финестра», при этом ей не была выплачена заработная плата в полном объёме.
«Вначале меня директор кормил завтраками, но в середине марта я всё-таки решила обратиться в трудовую инспекцию, а после и в суд», — рассказала Елена.
Судебные заседания продолжались не один месяц, но в итоге 9 ноября решение было вынесено не в пользу истца.
«У меня на руках договор на выполнение работ с подписью генерального директора, приказы о приёме на работу на основании договора на выполнение работ и уведомление о расторжения тоже с подписью генерального директора и печатью фирмы. Числа там проставлены
На руки решение суда пока не выдано, но Елена Арефьева настроена решительно и постарается добиться отмены данного решения в вышестоящих инстанциях.
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