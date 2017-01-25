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Новокузнечанка судится с известной в городе компанией

Сегодня 07:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Известная новокузнецкая компания по производству окон «Финестра» оказалась затянута в судебные разбирательства по поводу невыплаты заработной платы.

В редакцию сайта ВашГород.ру обратилась новокузнечанка Елена Арефьева. Женщина рассказала, что не может добиться выплаты заработной платы от компании «Финестра». Суд вынес решение в пользу бизнесмена.

По словам горожанки, она пытается вернуть деньги вот уже 9 месяцев. А началось всё в феврале 2017 года, когда Елена уволилась из компании «Финестра», при этом ей не была выплачена заработная плата в полном объёме.

«Вначале меня директор кормил завтраками, но в середине марта я всё-таки решила обратиться в трудовую инспекцию, а после и в суд», — рассказала Елена.

Судебные заседания продолжались не один месяц, но в итоге 9 ноября решение было вынесено не в пользу истца.

«У меня на руках договор на выполнение работ с подписью генерального директора, приказы о приёме на работу на основании договора на выполнение работ и уведомление о расторжения тоже с подписью генерального директора и печатью фирмы. Числа там проставлены 27.01.2017 и 25.01.2017. Это был период, когда я ещё работала и не собиралась уходить с работы. На процессе у меня была свидетелем начальник трудовой инспекции Шолева ТВ. На суде гендиректор сказал, что понятия не имеет, откуда у меня договор. А по поводу приказов сказал, что просто их написал в инспекцию, чтобы они от него отстали», — добавляет женщина.

На руки решение суда пока не выдано, но Елена Арефьева настроена решительно и постарается добиться отмены данного решения в вышестоящих инстанциях.

Комментарии 3
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z
1 1
Судияку меняйте, а еще лучше подавайте в другой области суд. Тут судияки порченный тлей. А швондер из инспыкции участвует надеясь на либо на подарок от бизнеса, либо возможность зацепить бизнес, чтобы звездочку получить, ну ни как не на стороне гражданиночки.
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Санек
0 2
а потом удивляемся что пенсионерам денег нет, платят в черную да еще потом и не отдают зарплату
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Санек
2 1
а потом удивляемся что пенсионерам денег нет, платят в черную да еще потом и не отдают зарплату
там наверное еще в фонд социального страхования платежей не было можно еще и там натянуть
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