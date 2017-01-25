Известная новокузнецкая компания по производству окон «Финестра» оказалась затянута в судебные разбирательства по поводу невыплаты заработной платы.

В редакцию сайта ВашГород.ру обратилась новокузнечанка Елена Арефьева. Женщина рассказала, что не может добиться выплаты заработной платы от компании «Финестра». Суд вынес решение в пользу бизнесмена.

По словам горожанки, она пытается вернуть деньги вот уже 9 месяцев. А началось всё в феврале 2017 года, когда Елена уволилась из компании «Финестра», при этом ей не была выплачена заработная плата в полном объёме.

«Вначале меня директор кормил завтраками, но в середине марта я всё-таки решила обратиться в трудовую инспекцию, а после и в суд», — рассказала Елена.

Судебные заседания продолжались не один месяц, но в итоге 9 ноября решение было вынесено не в пользу истца.

«У меня на руках договор на выполнение работ с подписью генерального директора, приказы о приёме на работу на основании договора на выполнение работ и уведомление о расторжения тоже с подписью генерального директора и печатью фирмы. Числа там проставлены 27.01.2017 и 25.01.2017 . Это был период, когда я ещё работала и не собиралась уходить с работы. На процессе у меня была свидетелем начальник трудовой инспекции Шолева ТВ. На суде гендиректор сказал, что понятия не имеет, откуда у меня договор. А по поводу приказов сказал, что просто их написал в инспекцию, чтобы они от него отстали», — добавляет женщина.

На руки решение суда пока не выдано, но Елена Арефьева настроена решительно и постарается добиться отмены данного решения в вышестоящих инстанциях.