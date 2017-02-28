Снегопады сковали движение в Кемерове: есть ДТП
Сегодня 08:47
Уровень утренних пробок в Кемерове достиг семи баллов. Движение затруднено из-за обильных снегопадов.
Самая низкая скорость движения — на Логовом шоссе и улице Нахимова в сторону Кузнецкого моста. Кроме того, сложно проехать по улице Терешковой от пересечения с проспектом Шахтёров — затор до развязки на Лесную Поляну. На пересечении с Притомским проспектом и улицей Елыкаевской отмечено по ДТП.
Все мосты через Искитимку замерли в пробке. Медленно движутся автомобили по Красноармейской улице, проспекту Ленина и Кузнецкому.
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