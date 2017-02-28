Через 15−20 лет паспорта в России могут быть заменены на контроль биометрических данных.

Такое мнение высказал основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин. По его словам Ханина, с технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные.

Так, например, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов для большинства повседневных сценариев, — рассказал эксперт в интервью РИА Новости.

Однако с практической точки зрения, чтобы заменить паспорта на биометрию, нужны соответствующие федеральные законы, нормативные акты и инфраструктура, которая будет считывать биометрические данные в соответствии с требованиями государства. По мнению Александра Ханина, государства пока не готовы к таким переменам. Поэтому, считает специалист, полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15−20 лет.