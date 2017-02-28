Пассажир помешал водителю — в итоге автобус ПАЗ перевернулся. ДТП произошло на трассе «Кемерово — Промышленная» вечером 21 ноября.

«По предварительным данным, во время движения автобуса ПАЗ-32 054 пассажир автобуса отвлек водителя от управления транспортным средством, в результате чего водитель автобуса ПАЗ-32 054 произвел выезд за пределы проезжей части дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили в ГИБДД Кемеровской области.

В результате опрокидывания маршрутки пострадал один человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.