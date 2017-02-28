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В Кемерове открылся безналичный офис Сбербанка

Сегодня 10:00
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сбербанк

Сбербанк открыл безналичный офис в Кемерове по адресу пр-т Ленина, 63.

Все операции в отделении осуществляются только при помощи банковской карты или онлайн — наличные денежные средства в офисе не используются.

Офис оборудован современными терминалами самообслуживания и предлагает клиентам высокоскоростной Wi-Fi. Консультанты банка подсказывают, как и какие операции можно провести самостоятельно, используя Сбербанк Онлайн и его мобильную версии для смартфонов и планшетов. При отсутствии карты клиент может бесплатно оформить в филиале моментальную банковскую карту.

«Переход на безналичный формат позволяет сократить время на проведение операций, а также способствует популяризации современных каналов обслуживания Сбербанка. Все сотрудники данного филиала проявляют максимальную эмпатию по отношению к каждому клиенту», — прокомментировала управляющий Кемеровским отделением № 8615 ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Подобные безналичные филиалы открываются по всей стране в рамках программы «Банк будущего».

Управление маркетинга и коммуникаций Кемеровского отделения ПАО Сбербанк

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