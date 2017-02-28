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Опасные незнакомцы: полиция рассказала о правилах безопасности для детей

Сегодня 09:53
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
progomel.by

Накануне в Кемерове появилась информация о мужчине, который якобы обращался к 11-летней девочке, представляясь знакомым её мамы, писал ВашГород.ру.

Следственный комитет взял ситуацию на контроль. Родителей призывают в случае подобных инцидентов обращаться в правоохранительные органы.

Полиция рассказала о правилах безопасного поведения в таких ситуациях. Объясните детям, что нельзя разговаривать с незнакомцами, уходить с ними или садиться в автомобиль. Не нужно входить с чужими в лифт или в подъезд, стоит подождать соседей, лучше всего, если родители будут встречать детей у дома.

Расскажите детям, что показывать дорогие вещи и деньги на улице запрещено — могут заметить грабителей. Сумку лучше носить через плечо, так её сложнее сорвать. В транспорте свои вещи нужно держать перед собой, а деньги и телефон убирать во внутренние карманы.

Ходить следует по оживлённым и освещённым улицам. Сохраните в мобильном ребёнка номера, по которым он сможет позвонить в случае опасности: родителей, родственников, педагогов, соседей, экстренных служб. Хорошо, если эти номера окажутся в быстром наборе. Такой же список напишите на листе бумаге и положите в одежду — пригодится в случае утраты телефона.

«Если есть возможность, поставьте на телефон приложение МВД России — в нём есть функция экстренного вызова полиции, звонок поступит в ближайшую дежурную часть, геолокация определится автоматически», — рассказали корреспонденту ВашГород.ру в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Объясните детям, что если незнакомец напал и требует ценные вещи или деньги — пусть отдаёт, а после этого как можно быстрее сообщит в полицию. Бороться с преступником нельзя — никакие ценности не стоят жизни.

Комментарии 6
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123
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"поставьте на телефон приложение МВД России — в нём есть функция экстренного вызова полиции, звонок поступит в ближайшую дежурную часть, геолокация определится автоматически», "
- прямо сказка какая-то.... пыталась с год назад по 02 позвонить - трубку не берут хоть тресни, минут через 15 только соизволили ответить. Тут убивать будут - хрен дозвонишься
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123
6 0
Почему нет патрулей на улицах?!!!!
Ментов понасокращали, а кто на улицах за порядком следит?
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*
0 0
Почему нет патрулей на улицах?!!!!
Ментов понасокращали, а кто на улицах за порядком следит?
Так это...

Никто не следит. Давно уже.
Лет 20, если не больше.
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Люся
0 0
Так это...

Никто не следит. Давно уже.
Лет 20, если не больше.
Ой, не надо врать, лет 20! Этим летом вы не разу не видели как ребята ходят патрулируют целый день? Не знаю где вы живёте, но у нас на Запсибе ходили постоянно до самой осени.
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Василий
0 0
У нас по городу (Кемерово) постоянно полицейские ходят и патрульные машины ездят, мне кажется, раньше столько не было даже, усилили контроль, молодцы
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*
0 0
У нас по городу (Кемерово) постоянно полицейские ходят и патрульные машины ездят, мне кажется, раньше столько не было даже, усилили контроль, молодцы
Хорошо вам!

А в центре патрулей нет.
Ну или есть, но их никто не видит.
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