Накануне в Кемерове появилась информация о мужчине, который якобы обращался к 11-летней девочке, представляясь знакомым её мамы, писал ВашГород.ру.

Следственный комитет взял ситуацию на контроль. Родителей призывают в случае подобных инцидентов обращаться в правоохранительные органы.

Полиция рассказала о правилах безопасного поведения в таких ситуациях. Объясните детям, что нельзя разговаривать с незнакомцами, уходить с ними или садиться в автомобиль. Не нужно входить с чужими в лифт или в подъезд, стоит подождать соседей, лучше всего, если родители будут встречать детей у дома.

Расскажите детям, что показывать дорогие вещи и деньги на улице запрещено — могут заметить грабителей. Сумку лучше носить через плечо, так её сложнее сорвать. В транспорте свои вещи нужно держать перед собой, а деньги и телефон убирать во внутренние карманы.

Ходить следует по оживлённым и освещённым улицам. Сохраните в мобильном ребёнка номера, по которым он сможет позвонить в случае опасности: родителей, родственников, педагогов, соседей, экстренных служб. Хорошо, если эти номера окажутся в быстром наборе. Такой же список напишите на листе бумаге и положите в одежду — пригодится в случае утраты телефона.

«Если есть возможность, поставьте на телефон приложение МВД России — в нём есть функция экстренного вызова полиции, звонок поступит в ближайшую дежурную часть, геолокация определится автоматически», — рассказали корреспонденту ВашГород.ру в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Объясните детям, что если незнакомец напал и требует ценные вещи или деньги — пусть отдаёт, а после этого как можно быстрее сообщит в полицию. Бороться с преступником нельзя — никакие ценности не стоят жизни.