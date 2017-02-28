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Минздрав собирается запретить кальяны в кафе и ресторанах

Сегодня 10:15
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hookahbarnearme.com

Минздрав с июня следующего года предлагает расширить перечень мест, где запрещено курение, а с 1 января 2019 года — запретить кальяны в кафе и ресторанах.

Такие поправки содержатся в проекте федерального закона, разработанного ведомством, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает запрет курения в личном транспортном средстве, если в нём находятся дети, в помещениях коммунальных квартир, принадлежащих собственникам на праве общей долевой собственности и используемых для обслуживания более одной комнаты.

Если рядом с курильщиком будет человек, выступающий против курения, первый рискует попасть в число нарушителей.

Отдельный пункт предложений Минздрава — запрет кальяна в кафе и ресторанах.

Кроме того, предлагается установить требования к площади магазинов и павильонов, в которых продают табачную продукцию, «в целях снижения её территориальной доступности», а также к местам её хранения.

По мнению представителей ведомства, реализация предлагаемых мер позволит сократить число курильщиков в России и оградить других людей от негативного воздействия табака.

Комментарии 4
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Читатель
6 4
Не надо меня ни от чего ограждать. Сам разберусь.
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хмырь
16 1
Не надо меня ни от чего ограждать. Сам разберусь.
А тебя,убогий,ни от чего и не ограждают...можешь хоть ... сосать.но не при мне.это меня ограждают от таких упоротых,как ты.
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писатель
2 0
почему-то правительство и иже с ними забывают последствия "сухого" закона, коллекционирование пачек с "устрашающими" картинками и прочее-прочее... запретный плод никогда не был запретным
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###
2 0
Как то вообще не замечала ,что запреты по курению действуют!
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