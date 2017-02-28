Минздрав с июня следующего года предлагает расширить перечень мест, где запрещено курение, а с 1 января 2019 года — запретить кальяны в кафе и ресторанах.

Такие поправки содержатся в проекте федерального закона, разработанного ведомством, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает запрет курения в личном транспортном средстве, если в нём находятся дети, в помещениях коммунальных квартир, принадлежащих собственникам на праве общей долевой собственности и используемых для обслуживания более одной комнаты.

Если рядом с курильщиком будет человек, выступающий против курения, первый рискует попасть в число нарушителей.

Отдельный пункт предложений Минздрава — запрет кальяна в кафе и ресторанах.

Кроме того, предлагается установить требования к площади магазинов и павильонов, в которых продают табачную продукцию, «в целях снижения её территориальной доступности», а также к местам её хранения.

По мнению представителей ведомства, реализация предлагаемых мер позволит сократить число курильщиков в России и оградить других людей от негативного воздействия табака.