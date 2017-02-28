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Здоровый город

Кузбасские женщины стали позже рожать

Сегодня 10:20
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kursktv.ru

Эксперты выяснили, в каком возрасте женщины в Кемеровской области чаще рожают детей.

Такой рейтинг составили аналитики Кемеровостата ко Дню матери, который отметят в это воскресенье.

Согласно полученным результатам, возраст, который сами жительницы Кузбасса определяют для себя как детородный, увеличился, а вот количество молодых рожениц значительно уменьшилось.

По данным Кемеровостата, с 2012 года число рожениц, не достигших 20 лет, в области уменьшилось почти на 35%. А количество тех женщин, что родили ребёнка уже после 40 лет, наоборот, выросло. За последние пять лет таких в Кузбассе стало почти на 38% больше.

В 2016 году средний возраст, в котором жительницы Кемеровской области впервые становятся мамами, 25,3 года.

А вот второго ребёнка в Кузбассе рожают примерно в 27,8 лет. Специалисты отмечают, что с 2007 года этот возраст увеличился почти на два года.

В Кемеровостате рассказали, что в прошлом году около 40 детей появилось на свет от матерей старше 45 лет. Больше половины из них были вторыми или третьими в семьях.

Комментарии 9
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ГАЛИНА
3 0
Я САМА РОДИЛА ВТОРУЮ ДОЧЬ В 43 ГОДА, ТОЛЬКО ЕЩЁ В 1987 ГОДУ. ОНА ЖЕ ПЕРВЕНЦА ПОДАРИЛА НАМ В З0 ЛЕТ, 14 ФЕВРАЛЯ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 30, 17 ФЕВРАЛЯ РОДИЛСЯ МИШЕНЬКА.
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ГАЛИНА
3 2
Я САМА РОДИЛА ВТОРУЮ ДОЧЬ В 43 ГОДА, ТОЛЬКО ЕЩЁ В 1987 ГОДУ. ОНА ЖЕ ПЕРВЕНЦА ПОДАРИЛА НАМ В З0 ЛЕТ, 14 ФЕВРАЛЯ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 30, 17 ФЕВРАЛЯ РОДИЛСЯ МИШЕНЬКА.
ДОБАВЛЮ ЕЩЁ: ВЫРАСТИЛИ, ВЫУЧИЛИ И ВНУКА ДОЖДАЛИСЬ, НЕСМОТРЯ НА ПОЗДНИЕ РОДЫ. ТАК ЧТО, Я СЧИТАЮ НОРМАЛЬНЫМИ ТАКИЕ ПОЗДНИЕ РОДЫ!
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Я
11 11
В 45 роди и потом сразу на пенсию навряд ли ты выйдешь на работу, то дите болеть будет, то сама, бабушки уже не помощницы им уже под 70. Взрослые дети уже и сами могут быть родителями. И что? Ходи на собрание в сады и школы, чтобы тебя считали бабушкой, а не мамой? Есть хорошая русская поговорка Всему свое время. Поздно рожать мне кажется, себе могут позволить только очень богатые люди.
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Рахиль
8 0
С такими темпами жизни, вообще скоро рожать не захотят!
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оля
14 0
В 45 роди и потом сразу на пенсию навряд ли ты выйдешь на работу, то дите болеть будет, то сама, бабушки уже не помощницы им уже под 70. Взрослые дети уже и сами могут быть родителями. И что? Ходи на собрание в сады и школы, чтобы тебя считали бабушкой, а не мамой? Есть хорошая русская поговорка Всему свое время. Поздно рожать мне кажется, себе могут позволить только очень богатые люди.
А кому какая разница когда рожать, и кем меня будут считать.
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*
9 1
В 45 роди и потом сразу на пенсию навряд ли ты выйдешь на работу, то дите болеть будет, то сама, бабушки уже не помощницы им уже под 70. Взрослые дети уже и сами могут быть родителями. И что? Ходи на собрание в сады и школы, чтобы тебя считали бабушкой, а не мамой? Есть хорошая русская поговорка Всему свое время. Поздно рожать мне кажется, себе могут позволить только очень богатые люди.
По поводу здоровья согласна, по поводу того, кто и кем будет считать, в саду, школе и т д-да плевать. Жить с оглядкой на мнение окружающих это стопроцентный рецепт как сделать свою жизнь несчастливой.
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Маша
0 2
По поводу здоровья согласна, по поводу того, кто и кем будет считать, в саду, школе и т д-да плевать. Жить с оглядкой на мнение окружающих это стопроцентный рецепт как сделать свою жизнь несчастливой.
Сейчас темп жизни не тот, что в советское время. Родила в 40 или в 45. Ребенку 15 лет(самое тревожное время), а тебе уже 55-60! Да ты уже "морально" устарела, ребенок тебя не понимает, ты-ребенка! В семье проблемы, ты-в шоке, думаешь зачем рожала? Дальше начнутся проблемы с деньгами, его же еще надо выучить! Нет, пусть рожают богатые. Простым людям не потянуть! Забыла про здоровье написать: в нашем городе к такому возрасту куча болячек вылезет...
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светлана
3 0
В 45 роди и потом сразу на пенсию навряд ли ты выйдешь на работу, то дите болеть будет, то сама, бабушки уже не помощницы им уже под 70. Взрослые дети уже и сами могут быть родителями. И что? Ходи на собрание в сады и школы, чтобы тебя считали бабушкой, а не мамой? Есть хорошая русская поговорка Всему свое время. Поздно рожать мне кажется, себе могут позволить только очень богатые люди.
плевать кто что скажет поменяйте свой разум мы живем в другом мире и если женщине господь посылает в 45 ребенка это очень даже хорошо если она сама готова стать матерью мне 50 и мой ребенок еще не большой но я молода и красива и бабкой себя не считаю а есть в 20 лет хуже чем бабки в 60 нужно жить и радоваться а не думать кто что про вас скажет
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Поздняя дочь
0 1
Я сама поздний ребенок (меня мама в 37 лет родила). И вот мне было дело, кем считали мою маму. У меня из-за этого куча комплексов было. Хотя моя мама очень хорошо выглядела всегда!
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