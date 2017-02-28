Эксперты выяснили, в каком возрасте женщины в Кемеровской области чаще рожают детей.

Такой рейтинг составили аналитики Кемеровостата ко Дню матери, который отметят в это воскресенье.

Согласно полученным результатам, возраст, который сами жительницы Кузбасса определяют для себя как детородный, увеличился, а вот количество молодых рожениц значительно уменьшилось.

По данным Кемеровостата, с 2012 года число рожениц, не достигших 20 лет, в области уменьшилось почти на 35%. А количество тех женщин, что родили ребёнка уже после 40 лет, наоборот, выросло. За последние пять лет таких в Кузбассе стало почти на 38% больше.

В 2016 году средний возраст, в котором жительницы Кемеровской области впервые становятся мамами, 25,3 года.

А вот второго ребёнка в Кузбассе рожают примерно в 27,8 лет. Специалисты отмечают, что с 2007 года этот возраст увеличился почти на два года.

В Кемеровостате рассказали, что в прошлом году около 40 детей появилось на свет от матерей старше 45 лет. Больше половины из них были вторыми или третьими в семьях.