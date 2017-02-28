В Новокузнецком районе 30 ноября постараются найти Сибиреязвенное захоронение с целью предотвращения вспышки Сибирской язвы.

Дело в том, что, по словам жителей, угольный разрез, работающий в районе села Костёнково, может спровоцировать вспышку смертельной эпидемии. Данный вопрос подняли жители села Костёнково и близлежащих населённых пунктов. На сходе села ещё 16 сентября.

«Организаторы собрания: Общероссийский народный фронт. На собрание приглашена комиссия в составе: Представитель Россельхознадзор Кемеровской области. Представитель Росприроднадзор Кемеровской области. Представитель Роспотребнадзор Кемеровской области. Представитель природоохранной прокуратуры Кемеровской области. Представитель Ветеринарной службы Кемеровской области. Глава Новокузнецкого района. Приглашаются все жители Загорского сельского поселения", — говорится в сообщении.

Напомним, не так давно стало известно о сходе оползня горной породы, который произошёл в Новокузнецком районе рядом с «Берёзовским» разрезом. Техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.