В Новокузнецком районе 30 ноября постараются найти Сибиреязвенное захоронение с целью предотвращения вспышки Сибирской язвы.
Дело в том, что, по словам жителей, угольный разрез, работающий в районе села Костёнково, может спровоцировать вспышку смертельной эпидемии. Данный вопрос подняли жители села Костёнково и близлежащих населённых пунктов. На сходе села ещё 16 сентября.
«Организаторы собрания: Общероссийский народный фронт.
На собрание приглашена комиссия в составе:
- Представитель Россельхознадзор Кемеровской области.
- Представитель Росприроднадзор Кемеровской области.
- Представитель Роспотребнадзор Кемеровской области.
- Представитель природоохранной прокуратуры Кемеровской области.
- Представитель Ветеринарной службы Кемеровской области.
- Глава Новокузнецкого района.
Приглашаются все жители Загорского сельского поселения", — говорится в сообщении.
Напомним, не так давно стало известно о сходе оползня горной породы, который произошёл в Новокузнецком районе рядом с «Берёзовским» разрезом. Техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.
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