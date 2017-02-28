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Под Новокузнецком спецкомиссия будет искать Сибирскую язву

Сегодня 10:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

В Новокузнецком районе 30 ноября постараются найти Сибиреязвенное захоронение с целью предотвращения вспышки Сибирской язвы.

Дело в том, что, по словам жителей, угольный разрез, работающий в районе села Костёнково, может спровоцировать вспышку смертельной эпидемии. Данный вопрос подняли жители села Костёнково и близлежащих населённых пунктов. На сходе села ещё 16 сентября.

«Организаторы собрания: Общероссийский народный фронт.

На собрание приглашена комиссия в составе:

  1. Представитель Россельхознадзор Кемеровской области.
  2. Представитель Росприроднадзор Кемеровской области.
  3. Представитель Роспотребнадзор Кемеровской области.
  4. Представитель природоохранной прокуратуры Кемеровской области.
  5. Представитель Ветеринарной службы Кемеровской области.
  6. Глава Новокузнецкого района.

Приглашаются все жители Загорского сельского поселения", — говорится в сообщении.

Напомним, не так давно стало известно о сходе оползня горной породы, который произошёл в Новокузнецком районе рядом с «Берёзовским» разрезом. Техногенная катастрофа произошла полмесяца назад. В результате оползня уничтожен водоём, повалены деревья, повреждены строения.

Комментарии 6
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бармалейка
15 2
Если жиды стали искать Сибирскую язву, значит будут у местных сельчан отбирать скотину, чтобы до конца уничтожить подворье сельчан, что совсем лишит последнюю продуктовую независимость от навязанного импорта и продуктов на пальмовом масле. По программе фашистско- сионистского режима все местное население должно покупать продукты в их гипермаркетах которые они открывают повсеместно.
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новокузнечагин
2 0
Ага найдут, еще по паре машинешек от Щукинойдов.
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Ъ
0 0
Пейте, люди, водку, Молока-то нету. Наших-то коровок Увели Советы.
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местный- 9
11 0
Пейте, люди, водку, Молока-то нету. Наших-то коровок Увели Советы.
Молока в Кузбассе действительно нет, потому как нет коров в отсутствии колхозов и совхозов. всё продаваемое якобы молоко- это порошковый восстановленный продукт, поэтому оно не может превратиться в простоквашу как это было в СССР, а превращается в казеин.
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Ксения
0 0
Знаете, чем закончится, если будут представители разных рос...надзоров? Ничерта не найдут. Скажут, всё ок, можно дальше рыть. Это как комиссии на разрезах по вопросам угольной пыли от взрывов. Надзоры предупреждают руководство разрезов, что в такой-то день приедем к вам делать замеры, и оба-на, волшебно выясняется, что всё в пределах допустимого. В общем, как там... Как на Брянском на вокзале кошки ели воробья, полизали-полизали и не съели ни чуть-чуть...
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кет
0 0
Хочу,чтобы нашли!Создадут санитарную зону,никого не будут впускать-красота!Заживём ,как раньше!
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