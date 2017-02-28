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В Кемерове закрыли опасный павильон с шаурмой

Сегодня 10:22
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
retavla-kuhnya.ru

В Кемерове приостановили работу павильона по продаже шаурмы на проспекте Кузнецкий, 79.

Роспотребнадзор при проверке обнаружил нарушения на предприятии «Заходи на шашлычок». Оказалось, что в павильоне не было системы внутреннего водопровода, а посетителям негде помыть руки.

На курицу и свинину не предоставили документы, подтверждающие безопасность продукции. Производственного контроля не осуществлялось. Проверяющие не нашли графика уборок и соответствующего инвентаря, не было моющих и дезинфицирующих средств. Обработку сырой и готовой продукции производили на одном столе.

Специалисты нашли и другие нарушения, в результате суд признал владельца предприятия виновным. Павильон закрыли для устранения нарушений.

Комментарии 1
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Ольга
1 0
Кемерово, Губернский рынок по ул.Карболитовская - добро пожаловать Роспотребнадзор и прокуратура !!!! Несколько кафе на тротуаре перед входом на рынок, готовят лаваш и мясные блюда. вода из туалета в грязных канистрах, оправляются рядышком у заборчика, водопровод и канализация отсутствуют. Одно кафе таджики построили на крыльце православной часовни !!!! Рядом администрация и райотдел полиции Заводского района - всем пофиг !!!!! Их торгующие земляки - всех покупателей обвешивают и обсчитывают, учитывая, что имени губернатора доверяют все пенсионеры - простор и выгода для бизнеса наших зарубежных гостей !!!!
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