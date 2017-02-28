В Кемерове приостановили работу павильона по продаже шаурмы на проспекте Кузнецкий, 79.

Роспотребнадзор при проверке обнаружил нарушения на предприятии «Заходи на шашлычок». Оказалось, что в павильоне не было системы внутреннего водопровода, а посетителям негде помыть руки.

На курицу и свинину не предоставили документы, подтверждающие безопасность продукции. Производственного контроля не осуществлялось. Проверяющие не нашли графика уборок и соответствующего инвентаря, не было моющих и дезинфицирующих средств. Обработку сырой и готовой продукции производили на одном столе.

Специалисты нашли и другие нарушения, в результате суд признал владельца предприятия виновным. Павильон закрыли для устранения нарушений.