Школьники Кузбасса примут участие в самом масштабном чтецком проекте страны «Живая классика».

Седьмой по счёту конкурс пройдёт в начале 2018 года, но подготовка к нему уже стартовала. В этом году ВашГород.ру стал информационным партнёром Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова обратилась к руководителям учебных заведений и преподавателям с просьбой помочь школьникам выбрать материал для участия в конкурсе.

«Давайте поможем школьникам найти важные книги, но пусть выбор останется за ними! Механизмы поиска нужной книги могут быть самые разные: можно опросить взрослых, какие книги им нравились в подростковом возрасте, посоветоваться с друзьями, посмотреть информацию в интернете или сходить в библиотеку», — рассказала Марина Смирнова.

Именно для этого с 20 по 27 ноября в России проходит «Неделя живой классики». В эти дни в библиотеках по всей стране будущие участники конкурса смогут задать вопросы методистам, познакомиться с интересными книгами из библиотечных фондов и получить подробные рекомендации по выбору литературы.

Как рассказала ВашГород.ру методист информационно-методического центра Новокузнецкого района Евгения Провоторова, такой подход очень важен для юных любителей литературы.