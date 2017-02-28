Школьники Кузбасса примут участие в самом масштабном чтецком проекте страны «Живая классика».
Седьмой по счёту конкурс пройдёт в начале 2018 года, но подготовка к нему уже стартовала. В этом году ВашГород.ру стал информационным партнёром Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова обратилась к руководителям учебных заведений и преподавателям с просьбой помочь школьникам выбрать материал для участия в конкурсе.
«Давайте поможем школьникам найти важные книги, но пусть выбор останется за ними! Механизмы поиска нужной книги могут быть самые разные: можно опросить взрослых, какие книги им нравились в подростковом возрасте, посоветоваться с друзьями, посмотреть информацию в интернете или сходить в библиотеку», — рассказала Марина Смирнова.
Именно для этого с 20 по 27 ноября в России проходит «Неделя живой классики». В эти дни в библиотеках по всей стране будущие участники конкурса смогут задать вопросы методистам, познакомиться с интересными книгами из библиотечных фондов и получить подробные рекомендации по выбору литературы.
Как рассказала ВашГород.ру методист информационно-методического центра Новокузнецкого района Евгения Провоторова, такой подход очень важен для юных любителей литературы.
«Сейчас в Новокузнецком муниципальном районе идёт подготовка к школьному этапу конкурса, весной пройдёт региональный этап. Традиционно в этом конкурсе только у нас в районе участвуют около 20 человек», — сообщила наша собеседница.
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