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«Теперь уже точно»: мэр Новокузнецка рассказал об открытии новой цифровой школы

Сегодня 11:05
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Сергей Кузнецов назвал дату завершения работ в школе № 81.

Напомним, что разговоры об открытии инновационной цифровой школы № 81 в Заводском районе ходят не первый год.

Старое здание из-за трещин снесли ещё в 2012 году. Школу обещали построить быстро. Но, как говорится, обещанного три года ждут. Только вот жителям Запсиба пришлось подождать немного больше — всего пять лет.

Отметим, что Сергей Кузнецов обещал, что школа 81 начнёт свою работу в сентябре 2017 года, но этого так и не случилось.

Накануне мэр сообщил, что учебное заведение распахнёт свои двери уже в сентябре 2018 года. Об этом он рассказал в инстаграме, выложив фотографию со стройки.

«Строительный объект „школа 81“. Теперь уже точно!» — написал мэр Новокузнецка.

Также глава города сообщил дату завершения работ. До февраля полностью сделают перекрытия и окна. Затем перейдут к внутренней отделке. С мая начнутся работы по внешнему обустройству. И уже к августу 2018 года планируется окончание работ.

Новокузнечане не упустили шанса оставить колкие замечания по этому поводу.

«Даже не верится! Хотели в первый класс поближе к дому, теперь в пятый уже пойдем на следующей год, может и правда, в новую школу попадём», — написали в комментариях.

Отметим, что школа № 81 будет цифровой. А учиться в ней смогут более 800 детей.

ВашГород.ру сообщал, что в 2013 году новокузнечане даже выходили на митинг из-за затянувшейся стройки. Да и губернатор в 2015 году, требовал достроить здание.

Напомним, что в этом учебном году в Новокузнецке открылась первая в городе частная школа.

Комментарии 10
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Сергей
4 0
при чем тут орджоникидзевский район, когда школа в Заводском?)
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Саша
3 0
при чем тут орджоникидзевский район, когда школа в Заводском?)
Все просто, такие сотрудники.
Других нет.
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м-да
7 0
при чем тут орджоникидзевский район, когда школа в Заводском?)
Похоже Недомерок живёт в параллельном мире и половину своего времени проводит в своём заграничном особняке. Хорошо устроился- две недели в Кузне, две недели за границей. Интересно, за чей счёт все эти его перелёты?
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1
2 0
Похоже Недомерок живёт в параллельном мире и половину своего времени проводит в своём заграничном особняке. Хорошо устроился- две недели в Кузне, две недели за границей. Интересно, за чей счёт все эти его перелёты?
что за особняк? что за перелеты. народ должен знать
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Ъ
3 0
Нужно там открыть цифровое мореходное училище. Из года в год ставят задачи на 1 сентября и... ничего не делают. Вернее делают - болтают ногами в креслах. Позор!
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Коля
5 0
НУ ЕСЛИ ТАК СТРОЯТ!
Нужно "Ледовый Дворец" начинать строить сейчас, как раз к 500 летию успеют!
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новокузнечагин
9 0
Походу мэр до сентября сольется.
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бармалейка
3 0
Походу мэр до сентября сольется.
За границей недвижимость есть, бабла напиз*ил, к сентябрю можно и драпануть, тем более поддержки в лице Врулеева скорее всего уже не будет. потому как прокуратура всё таки ждёт на допрос упыря и в каком статусе после этого будет этот мусульмано- христианин комуняко- едросовец ещё никому не известно. А так и недомерка тоже могут пригласить в прокуратуру вместе с Бабай- Ханом за какое нибудь не известное нам дело и тоже браслетик оденут под домашний арест, ведь был же он в своё время замом у Бабай- Хана, а всем известно, что все его замы нечисты на руку.
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Маша
2 0
За границей недвижимость есть, бабла напиз*ил, к сентябрю можно и драпануть, тем более поддержки в лице Врулеева скорее всего уже не будет. потому как прокуратура всё таки ждёт на допрос упыря и в каком статусе после этого будет этот мусульмано- христианин комуняко- едросовец ещё никому не известно. А так и недомерка тоже могут пригласить в прокуратуру вместе с Бабай- Ханом за какое нибудь не известное нам дело и тоже браслетик оденут под домашний арест, ведь был же он в своё время замом у Бабай- Хана, а всем известно, что все его замы нечисты на руку.
Смотрю я на нашего мэра: вроде молодой мужчина, должен симпатию у людей вызывать, а кроме неприязни других чувств не вызывает. Неискренний какой-то, много говорит и все только обещает...
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Школота
0 0
А ананистав в ниже бирут ?
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