Сергей Кузнецов назвал дату завершения работ в школе № 81.

Напомним, что разговоры об открытии инновационной цифровой школы № 81 в Заводском районе ходят не первый год.

Старое здание из-за трещин снесли ещё в 2012 году. Школу обещали построить быстро. Но, как говорится, обещанного три года ждут. Только вот жителям Запсиба пришлось подождать немного больше — всего пять лет.

Отметим, что Сергей Кузнецов обещал, что школа 81 начнёт свою работу в сентябре 2017 года, но этого так и не случилось.

Накануне мэр сообщил, что учебное заведение распахнёт свои двери уже в сентябре 2018 года. Об этом он рассказал в инстаграме, выложив фотографию со стройки.

«Строительный объект „школа 81“. Теперь уже точно!» — написал мэр Новокузнецка.

Также глава города сообщил дату завершения работ. До февраля полностью сделают перекрытия и окна. Затем перейдут к внутренней отделке. С мая начнутся работы по внешнему обустройству. И уже к августу 2018 года планируется окончание работ.

Новокузнечане не упустили шанса оставить колкие замечания по этому поводу.

«Даже не верится! Хотели в первый класс поближе к дому, теперь в пятый уже пойдем на следующей год, может и правда, в новую школу попадём», — написали в комментариях.

Отметим, что школа № 81 будет цифровой. А учиться в ней смогут более 800 детей.

ВашГород.ру сообщал, что в 2013 году новокузнечане даже выходили на митинг из-за затянувшейся стройки. Да и губернатор в 2015 году, требовал достроить здание.

Напомним, что в этом учебном году в Новокузнецке открылась первая в городе частная школа.