Кемеровчане предложили внедрять в городе платные парковки.

«К сожалению, город постепенно превращается в одну большую парковку. Машины везде: дороги, дворы, даже тротуары захватывают. Почему бы не вводить постепенно платные парковки?» — высказался Анатолий Баргузин на сайте «Банк идей».

Он добавил, что машины покупают многие, но автовладельцы не обеспечивают себя парковками, специальные места никто не покупает.

Кемеровчанин считает, что городских жителей нужно стимулировать пересаживаться на пассажирский транспорт.

«Поэтому необходимо развивать общественный транспорт. Именно транспорт, а не маршрутки», — уточнил Анатолий.

По его мнению, для разгрузки города от пробок необходимо построить «настоящие» велодорожки, используя скандинавский опыт. Больше внимания следует уделять озеленению города, а не стоянкам.

В начале ноября аналитики выяснили, что Кемерово оказался в лидерах по удобству парковок в городе, писал ВашГород.ру. Сами кемеровчане считают, что парковок не хватает и нужно строить современные парковочные сооружения — подземные и наземные.