Сокращать новогодние каникулы и дни отдыха, приуроченные к другим праздникам в России, нельзя.

Такое мнение высказал проректор Академии труда и социального развития Александр Сафонов. Главный аргумент — россияне и так одна из самых работающих наций в мире.

«Начнём с того, что у нас праздников меньше, чем в ряде других стран. Меньше, чем, например, в Швейцарии или Японии. Выходных праздничных дней у нас 12 дней в году, а в Японии — 17. Кроме того, если сравнивать, сколько часов в год работают россияне и жители других стран, то окажется, что мы занимаем пятое место среди самых „работающих“ государств», — рассказал Александр Сафонов «Российской газете».

Кроме того, отметил эксперт, многие россияне работают практически без выходных и отдыха. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей, людей, работающих в маленьких фирмах. Поэтому новогодние праздники для них — возможность немного отдохнуть.

По мнению специалиста, дополнительные дни отдыха положительно влияют и на здоровье людей.

А вот экономика от новогодних каникул практически не страдает, уверен Александр Сафонов.

Между тем, у главы Роструда Всеволода Вуколова другое мнение. Как писал ВашГород.ру, чиновник считает, что россиянам нужно больше времени тратить на работу.

С предложением сократить новогодние каникулы не раз выступали депутаты. Однако власти пока не поддержали эти инициативы. Напомним, предстоящие новогодние праздники в России продлятся 10 дней.