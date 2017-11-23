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Почему россиянам нельзя сокращать новогодние каникулы — эксперт

Сегодня 11:22
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.fonwall.ru

Сокращать новогодние каникулы и дни отдыха, приуроченные к другим праздникам в России, нельзя.

Такое мнение высказал проректор Академии труда и социального развития Александр Сафонов. Главный аргумент — россияне и так одна из самых работающих наций в мире.

«Начнём с того, что у нас праздников меньше, чем в ряде других стран. Меньше, чем, например, в Швейцарии или Японии. Выходных праздничных дней у нас 12 дней в году, а в Японии — 17. Кроме того, если сравнивать, сколько часов в год работают россияне и жители других стран, то окажется, что мы занимаем пятое место среди самых „работающих“ государств», — рассказал Александр Сафонов «Российской газете».

Кроме того, отметил эксперт, многие россияне работают практически без выходных и отдыха. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей, людей, работающих в маленьких фирмах. Поэтому новогодние праздники для них — возможность немного отдохнуть.

По мнению специалиста, дополнительные дни отдыха положительно влияют и на здоровье людей.

А вот экономика от новогодних каникул практически не страдает, уверен Александр Сафонов.

Между тем, у главы Роструда Всеволода Вуколова другое мнение. Как писал ВашГород.ру, чиновник считает, что россиянам нужно больше времени тратить на работу.

С предложением сократить новогодние каникулы не раз выступали депутаты. Однако власти пока не поддержали эти инициативы. Напомним, предстоящие новогодние праздники в России продлятся 10 дней.

Комментарии 3
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Рахиль
7 4
Можно подумать маленькие предприятия позволят своим наемным работникам в праздники отдыхать. Если и дадут отдых, то только за свой счет. В итоге январь с бешеным количеством праздничных дней получится самый голодный в году, для людей. Нам очень нужны полуголодные праздники, для отдыха.
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Бусина
19 1
Работаю на небольшом предприятии.И за 11 лет, ни разу!!! Ни разу не отдыхала все каникулы эти целиком!!!!! С 3-го января уже выходим работать!!! Муниципалы, чиновничий аппарат в Куршавелях, и на морях понятно свой зад греют! И тут вдруг простые, нищие россияне мало работают.вы чего там, совсем охренели???
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Депутат
0 1
Работаю на небольшом предприятии.И за 11 лет, ни разу!!! Ни разу не отдыхала все каникулы эти целиком!!!!! С 3-го января уже выходим работать!!! Муниципалы, чиновничий аппарат в Куршавелях, и на морях понятно свой зад греют! И тут вдруг простые, нищие россияне мало работают.вы чего там, совсем охренели???
Нищие ? Смешно ! То то по дворам не проедешь, все машинами забито, и пробки на дорогах в часы пик, нищета, мля:)))
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