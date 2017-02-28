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Аман Тулеев рассказал в прямом эфире, что кроется за митингами против угольных разрезов

Сегодня 11:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Aerovideonk

23 ноября Аман Тулеев выступает с бюджетным посланием. Весть о протестах против угольных разрезов стала темой номер один в выступлении губернатора Кузбасса. Перед началом доклада он посвятил ей практически 5 минут своей речи.

Далее без комментариев приводим текст выступления Амана Тулеева.

«Специально раздувается любой негатив. Очень много непонятных людей, которые вообще не понимают в работе угольной отрасли, но они стоят уже вдоль дорог с плакатами, на них всё написано: закрыть, закрыть, закрыть. То есть им нужно вот закрыть все угольные предприятия: разрезы, шахты и так далее под благовидным предлогом то одно придумают, то другое.

Идут митинги то в одном городе, то во втором. Причём все мы понимаем, да и они в открытую говорят, им платят большие деньги. Они должны отработать эти деньги и выходить на разного рода митинги.

Наши люди прекрасно это понимают, потому что если закрыть хотя бы один разрез — вы же понимаете — это тысячи людей, это тысячи семей, это наши дети, ну это просто абсурдно то, что мы создавали годами вот сейчас под предлогом выборов вот такое раскачивание ситуации, вот такое провоцирование людей.

И сейчас, уважаемые земляки, в этот период нужен сильный стабильный регион. Вы помните, с чего мы начинали? Люди на рельсах сидели. Все помните? Зарплату не получали по году и больше. Пенсии не было. Митинги, стучание касками, перекрытие транссибирского хода.

И вот от сидения на рельсах, забастовок мы создали Кузбасс на сегодняшний день. Вот такой путь прошли — Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс — опора государства.

И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать. Нужны единство, сплочённость вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Вот такая ситуация, в которой принимаем бюджет", — заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Выводы делайте сами.

Комментарии 59
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Рахиль
31 0
Кузбасс — опора государства!Выводы делайте сами!
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Серж
60 2
Кузбасс мощнейший, с самой низкой з/п....... Дедушка бы не позорился, делая такие умозаключения......
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аватар
Карбофосс
5 69
Я тоже думаю, что некоторые "выездные митинги" являются откровенной провокацией, кому-то это перед выборами ну очень нужно
ответить
аватар
888
82 0
Да про закрыть ни кто не говорит. Работате. ВОССТАНАВЛИВАЙЕТ НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ И СТРОЙТЕ ТАМ ПОСЕЛОК ПЕРЕСЕЛЯЙТЕ ЛЮДЕЙ. В новые дома. И РОЙТЕ ДАЛЬШЕ. Да и бабло оставляйте в регионе. А не в офшорах.
ответить
аватар
как то так
7 0
хлоп,хлоп,хлоп,.........................................................................
Длительные,ну очень длительные аплодисменты оратору!
ответить
аватар
Кто здесь?
67 3
Он назвал моих соседок отморозками!!!!!????? , которым хорошо проплатили!!!!!????? Этот человек совесть и душу давно потерял, хотя нет, он ее продал, ради собственного благополучия. Гореть ему!
ответить
аватар
арматур- батыр
73 3
Этот лежачий Гауляйтер Врулеев (фашистский областной руководитель)всё в Кузбассе уничтожил в угоду повсеместным открытиям угольных разрезов и ещё рассуждает о каком- то созидании. Такого цинизма в истории России ещё не было, чтобы разрушитель говорил о созидании.
ответить
аватар
ТУЛЕЕВ старая БАБКА
90 1
Аман почитай пожалуйста ресурс ВГ. Что тут люди пишут? А то что тебе говорили об уходе от монозависимости, а ты открывал еще разрезы, усугубляя ситуацию. Теперь конечно каждая вторая семья так или иначе связанна с углем. Кто в этом виноват кроме тебя, Аман?! Люди услышь протестуют против разрезов возле населенных пунктов! Копай себе на здоровье но км так за 20 от Новокузнецка!
ПЫЛЬ СТОЛБОМ НАКРЫВАЕТ ГОРОД!
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аватар
Роман
14 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
Ъ
30 0
Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации! Слышны возгласы: "Слава Единой России!", "Слава Аману Тулееву!" и "Ура-а-а!!!"
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аватар
Антошка
61 1
От таких наглых заявлений просто в ступор впадаешь... Всё в округе перекопали, скоро в городе начнут копать, а он опять про раскачивание лодки. Слов нет.
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аватар
Читатель
69 0
Это переходит все границы... "Они в открытую говорят, им платят большие деньги"....Он вообще в своём уме??? Пусть назовёт конкретно - кто заплатил, кому и сколько! Вот эти деревенские люди - агенты Госдепа, может быть??? Он реально сошёл с ума...
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аватар
новокузнечагин
32 1
А зачем он нам это рассказал?
Мы его об этом не спрашивали, походу он совсем далек от народа. Например, очень всех очень волнует, когда же он освободит место для полноценного руководителя региона.
ответить
аватар
Павел Фомин
70 0
Копать надо так, чтобы люди и природа не страдали, производить рекультивацию, восстановление природы, и чтобы хоть половина доходов от добычи угля на нужды региона оставалось.
Вчера попалась инфа из Novokyznetsk.SU, что в Москве средняя зарплата 91 тыс руб, а в нашем промышленном изрытом регионе 31 тыс руб, да и то, далеко не у всех.
Что мы видим от рекордов по добыче угля? Куда и кому идут уголь и деньги от его продажи?
У нас в городе всё закрывается. Зато гарант дал указание о подготовке к переводу промпредприятий на выпуск военной продукции.
ответить
аватар
кемеровчагин
6 0
оп. а бюджет у региона подрос. хорошо бы и зарплата действительно подросла следом
ответить
аватар
Гоша
54 0
"...Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс — опора государства..." Почему же мы тогда дотационные? Где тогда кузбасские деньги?
ответить
аватар
не ватник
26 1
А зачем он нам это рассказал?
Мы его об этом не спрашивали, походу он совсем далек от народа. Например, очень всех очень волнует, когда же он освободит место для полноценного руководителя региона.
ну если и после таких заявлений будет "97%" нарисовано, то к добру это точно не приведет...
ответить
аватар
везде есть лежачие полицейские, а в Кузбассе лежачий Губернатор
38 1
Он назвал моих соседок отморозками!!!!!????? , которым хорошо проплатили!!!!!????? Этот человек совесть и душу давно потерял, хотя нет, он ее продал, ради собственного благополучия. Гореть ему!
Вы полностью правы, он в 1992- м году совершил хадж с Русланом Хасбулатовым, т.е. был мусульманином. а в 1999-м году он принял христианство, налицо вероотступничество. Был он коммунистом, а стал ЕдРосовцем, налицо смена идеологии. Вот поэтому этого фашиста и держит мафиозный режим в его кресле- кровати руководителя региона.
ответить
аватар
Ъ
4 1
Улыбнуло: "В две семнадцатом году... В две восемнадцатом году". Это так принято у докторов политических наук?
ответить
аватар
жека
15 6
власть не отдают, её забирают))) так что эти митинги, пук в воду.
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аватар
Агафья
1 0
Улыбнуло: "В две семнадцатом году... В две восемнадцатом году". Это так принято у докторов политических наук?
Это посыл. Сказал "две", значит, "две тысячи". Сказал "две тысячи" - уже миллион. Ну, и т.д.
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аватар
В.И.Ленин
20 2
Вы полностью правы, он в 1992- м году совершил хадж с Русланом Хасбулатовым, т.е. был мусульманином. а в 1999-м году он принял христианство, налицо вероотступничество. Был он коммунистом, а стал ЕдРосовцем, налицо смена идеологии. Вот поэтому этого фашиста и держит мафиозный режим в его кресле- кровати руководителя региона.
Я очень негативно относился к таким товарищам!
ответить
аватар
Ксения
48 0
Он назвал моих соседок отморозками!!!!!????? , которым хорошо проплатили!!!!!????? Этот человек совесть и душу давно потерял, хотя нет, он ее продал, ради собственного благополучия. Гореть ему!
Мы все по мнению этих уродов проплаченные западом проститутки. Прям вот в Прокопу и Кузню, в деревни и сёла едут пачками европейские злодеи с чемоданами денег, чтобы мы "лодку раскачивать" начали. Тупизм!!! И напомню... Эх, жаль запись удалила, в 2012 году наш-же губер говорил... За точность цитат не ручаюсь: "Но вот я видел Кузбасс, пролетая на вертолёте, но ведь лунный же ландшафт! Надо это прекращать". И что сейчас??????!!!!!!!! Приличных слов не остаётся.
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вован
34 0
Чтобы обосновать ересь - нужно статусному лицу с усердием убеждать, что черное- белое и не поверите, часть контингента под впечатлением того, что это излагает "наимудрейши" поверит ему и будет отстаивать его позицию с его аргументацией.

ответить
аватар
Миша
15 0
Да про закрыть ни кто не говорит. Работате. ВОССТАНАВЛИВАЙЕТ НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ И СТРОЙТЕ ТАМ ПОСЕЛОК ПЕРЕСЕЛЯЙТЕ ЛЮДЕЙ. В новые дома. И РОЙТЕ ДАЛЬШЕ. Да и бабло оставляйте в регионе. А не в офшорах.
Может он прав, когда говорил: Кузбасс — опора государства? Он же не назвал то государство, которое имеет от труда кузбасских шахтёров новые дома, новые дороги, достойные зарплаты и пенсии, реализует социальные программы. Если шахтёры Кузбасса будут бастовать, то другое государство - процветающее - лишит их работы. А работа, это та льгота, которая не каждому в РФ предоставлена, только тем, кто на благо другого -процветающего государства, готов работать за кусок хлеба.
ответить
аватар
бортовой самописец
4 0
,,если закрыть ,, , а когда Кузбассэлемент закрывали и КСК , что песни то другие пел .
ответить
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Николай.
3 23
Угля на рынке сейчас много, надо снижать его себестоимость, вот это и можно при открытой добыче. Но а сторонние бизнесмены заинтересованы регистрировать свой бизнес в офшорах чтобы платить меньше налогов. Это понятно всем. Поэтому наш бюджет от этих налогов ничего не имеет, и бизнес покупает только дешёвую землю под разрез, которую и продаёт Тулеев - другого ресурса у него нет. В этом Тулеева, как хозяйственника, обвинять не стоит. А рекультивировать землю нет особого смысла, т. к. невозможно засыпать огромную яму только за счёт грунта при вскрышных работах - отвала для этого слишком мало. Да и со временем карьер сам зарастёт и так же будет представлять огромную зелёную яму, на месте которой ничего не построишь, как предлагают некоторые комментаторы.
ответить
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Окс
37 0
Новокузнецк и пригород накрыло угольной пылью, дома горожан сотрясаются от взрывов, а бюджет пуст, все кредиты берем!!! Иди на пенсию старый хрыч!!!!
ответить
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патриотка Кузбасса
0 51
Он назвал моих соседок отморозками!!!!!????? , которым хорошо проплатили!!!!!????? Этот человек совесть и душу давно потерял, хотя нет, он ее продал, ради собственного благополучия. Гореть ему!
Сам гори где хочешь.А моего любимого Омана Гумировича не трогай.Не ты поднял Кузбасс, а он ! С ним и помирать не страшно Я не голодаю,я не замерзаю - мне хватает и нечего ***** его ...понял !!! Соседка блин ему дороже ,чем все кузбассовцы Отвечай за себя, а не за весь Кузбасс Пока Губернатор с нами - я Свободна и не чувствую себя нищебродкой!
ответить
аватар
местный-2
24 0
Подавляющее большинство людей назвать "отморозками" -это сильно.
Не совсем понятно,зачем населению Кузбасса что-то понимать "в работе угольной отрасли" ,но ведь заставляют этим заниматься.
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Bzz
34 0
"А из нашего окна площадь Красная видна"... Что происходит у губернатора под носом, он старается не замечать, а наоборот, очернить и навесить ярлыки на тех людей, которые пытаются хоть как-то защитить своё ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. На рубеже девяностых годов прошлого века люди "митинговали, стучали касками и сидели на рельсах" не ради " созидания мощнейшей опоры государства", а так же ОТСТАИВАЛИ своё ПРАВО НА ЖИЗНЬ. Народ ОБОКРАЛИ не выплачивая зарплату, пенсии, лишив даже ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ, лежавших на счетах в банке. Мы ВСЁ ПОМНИМ и ЗНАЕМ, что именно создав такую ситуацию в стране, тогдашние чиновники, управленцы и все те, кто стоял у власти, сколачивали себе состояния, став нынешними олигархами и правителями. И сегодня они снова пытаются заткнуть рот народу, который хочет ОСТОЯТЬ свою ПРАВДУ и ПРАВО, нагло ОГОВАРИВАЯ его.
ответить
аватар
местный-2
5 0
Угля на рынке сейчас много, надо снижать его себестоимость, вот это и можно при открытой добыче. Но а сторонние бизнесмены заинтересованы регистрировать свой бизнес в офшорах чтобы платить меньше налогов. Это понятно всем. Поэтому наш бюджет от этих налогов ничего не имеет, и бизнес покупает только дешёвую землю под разрез, которую и продаёт Тулеев - другого ресурса у него нет. В этом Тулеева, как хозяйственника, обвинять не стоит. А рекультивировать землю нет особого смысла, т. к. невозможно засыпать огромную яму только за счёт грунта при вскрышных работах - отвала для этого слишком мало. Да и со временем карьер сам зарастёт и так же будет представлять огромную зелёную яму, на месте которой ничего не построишь, как предлагают некоторые комментаторы.
"другого ресурса у него нет"
Разве сам уголь не является этим ресурсом?
"Угля на рынке сейчас много "....почему же тогда вырос спрос одновременно с мировыми ценами?
ответить
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не ватник
20 0
Сам гори где хочешь.А моего любимого Омана Гумировича не трогай.Не ты поднял Кузбасс, а он ! С ним и помирать не страшно Я не голодаю,я не замерзаю - мне хватает и нечего ***** его ...понял !!! Соседка блин ему дороже ,чем все кузбассовцы Отвечай за себя, а не за весь Кузбасс Пока Губернатор с нами - я Свободна и не чувствую себя нищебродкой!
Троллинг? Если нет, то я вам сочувствую...
ответить
аватар
сергей
20 0
Эх аман! Надеюсь недолго ему осталось. Его гложет, что у гроба карманов нет! А то нагреб бы с собой половину Кузбасса вместе с разрезами и деревнями. И ведь жить так хочется. Ан нет! Гореть ему в АДУ!
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Ветер перемен...
10 0
Сказочный доLб@йоб! Зачем его только из больницы выпустили? 8-(
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Юрий
14 0
«… Возьмите, весь Кузбасс, переселите,
В районы, где нет чёрного угля,
Ну а потом, копайте, ройте, жрите,
Живите здесь, своих детей гнобя.

И им втолкуйте правило одно,
Что если выкопал ты яму, что б пос..ть,
То обязательно, потом своё дерьмо,
Нужно засыпав, землю разровнять.

Что б самому потом, ходить спокойно,
И раз ты, что то, у ПРИРОДЫ взял,
Взамен ты с НЕЮ, поступил достойно,
Посеял рожь, там где вчера копал…»
ответить
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Две трети
6 0
Этот лежачий Гауляйтер Врулеев (фашистский областной руководитель)всё в Кузбассе уничтожил в угоду повсеместным открытиям угольных разрезов и ещё рассуждает о каком- то созидании. Такого цинизма в истории России ещё не было, чтобы разрушитель говорил о созидании.
ВИЦКОМ
Две трети россиян готовы проголосовать за Путина
Две трети россиян недовольны своей зарплатой
Две трети россиян не имеют накоплений.
Две трети россиян экономят на продуктах
Две трети россиян за чертой бедности, по стандартам ООН
Две трети россиян смотрят зомбовизор каждый день.
Две трети россиян регулярно употребляют алкоголь.
Две трети россиян за строительство новых храмов.
Две трети россиян мечтают смены власти на нормальную
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Вован
4 0
Николай, не подменяйте понятия. Если вы не понимаете для чего выполняется рекультивация, не пишите смешные вещи. Есть ряд обоснованных решений для исключения выноса пыли и решений по восстановлению нанесенного урона природе и животному миру. Ознакомьтесь с опытом по данной работе в мире, они так же на добыче полезных ископаемых зарабатывают деньги и не плохо живут при этом одновременно с отработкой выполняют рекультивацию. У нас просто по привычке иной пещерный менталитет. Резонно карьеры стали выдвигаться к поселениям, поэтому и возмущение возникло. Сам видел огромные заводы при этом в 300м от него жилые дома, машины стоят абсолютно чистые, потому что работают электрофильтры и моют, а не метут дороги.
ответить
аватар
местный-2
0 4
Копать надо так, чтобы люди и природа не страдали, производить рекультивацию, восстановление природы, и чтобы хоть половина доходов от добычи угля на нужды региона оставалось.
Вчера попалась инфа из Novokyznetsk.SU, что в Москве средняя зарплата 91 тыс руб, а в нашем промышленном изрытом регионе 31 тыс руб, да и то, далеко не у всех.
Что мы видим от рекордов по добыче угля? Куда и кому идут уголь и деньги от его продажи?
У нас в городе всё закрывается. Зато гарант дал указание о подготовке к переводу промпредприятий на выпуск военной продукции.
"Зато гарант дал указание о подготовке к переводу промпредприятий на выпуск военной продукции"
_____
Не слышал такого,тогда и с углем все понятно.
ответить
аватар
Весь Кузбасс
18 0
Сам гори где хочешь.А моего любимого Омана Гумировича не трогай.Не ты поднял Кузбасс, а он ! С ним и помирать не страшно Я не голодаю,я не замерзаю - мне хватает и нечего ***** его ...понял !!! Соседка блин ему дороже ,чем все кузбассовцы Отвечай за себя, а не за весь Кузбасс Пока Губернатор с нами - я Свободна и не чувствую себя нищебродкой!
Закройся,продажная дрянь. Мы против него.
ответить
аватар
коньфуций
10 0
Может он прав, когда говорил: Кузбасс — опора государства? Он же не назвал то государство, которое имеет от труда кузбасских шахтёров новые дома, новые дороги, достойные зарплаты и пенсии, реализует социальные программы. Если шахтёры Кузбасса будут бастовать, то другое государство - процветающее - лишит их работы. А работа, это та льгота, которая не каждому в РФ предоставлена, только тем, кто на благо другого -процветающего государства, готов работать за кусок хлеба.
раб продавший свободу за кусок хлеба со временем теряет и то и другое.(С)
ответить
аватар
коньфуций
6 0
ну если и после таких заявлений будет "97%" нарисовано, то к добру это точно не приведет...
могут и 146 ретивые холопы нарисовать.
такое уже случалось в нашем царстве.
ответить
аватар
Маша
2 1
Николай, не подменяйте понятия. Если вы не понимаете для чего выполняется рекультивация, не пишите смешные вещи. Есть ряд обоснованных решений для исключения выноса пыли и решений по восстановлению нанесенного урона природе и животному миру. Ознакомьтесь с опытом по данной работе в мире, они так же на добыче полезных ископаемых зарабатывают деньги и не плохо живут при этом одновременно с отработкой выполняют рекультивацию. У нас просто по привычке иной пещерный менталитет. Резонно карьеры стали выдвигаться к поселениям, поэтому и возмущение возникло. Сам видел огромные заводы при этом в 300м от него жилые дома, машины стоят абсолютно чистые, потому что работают электрофильтры и моют, а не метут дороги.
Умник, ты хоть раз в Европу выезжал? Ты в курсе, что во Франции последнюю шахту закрыли еще в 2008 году? И нет там профессии шахтер!
ответить
аватар
humpty-dumpty
1 10
Как-то всё с больной головы на здоровую. У меня уже давно создалось впечатление, что кому-то очень нужно усиливать недовольство "режимом". Вот порядком подзабывшаяся ситуация с тепловыми сетями Центральной ТЭЦ. Сгоревший по безалаберности и некомпетентности пожарных хлебозавод. Разрезы "развиваются" в сторону населённых пунктов, не в противоположную. А люди ... Что люди? за его домишко в угрожаемой зоне - дадут 200 тыр. А что на эти деньги построить можно? А? - ничего. А у кого-то и сил не новое строительство нет. Вот люди и выходят на протесты.
А цель всех этих действий, которые и приводят к протестным настроениям - дестабилизация. (Вот придёт вместо Путина новый человек (Собчачка, например) - оооо заживём. вот и смотрите - кому выгодно!
ответить
аватар
местный-2
0 1
"Зато гарант дал указание о подготовке к переводу промпредприятий на выпуск военной продукции"
_____
Не слышал такого,тогда и с углем все понятно.
Нашел.
"Все предприятия ОПК России должны быть готовы к быстрому переходу на военные рельсы и увеличению выпуска военной продукции, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, способность быстро наращивать выпуск оборонной продукции - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности страны.

«К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности», — сказал Путин на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса, которого цитирует пресс-служба Кремля".
ответить
аватар
местный-2
0 1
Умник, ты хоть раз в Европу выезжал? Ты в курсе, что во Франции последнюю шахту закрыли еще в 2008 году? И нет там профессии шахтер!
Если вы привели в пример Францию,то какой вывод мы должны(кому это интересно) сделать из этой информации?
ответить
аватар
местный-2
8 0
Как-то всё с больной головы на здоровую. У меня уже давно создалось впечатление, что кому-то очень нужно усиливать недовольство "режимом". Вот порядком подзабывшаяся ситуация с тепловыми сетями Центральной ТЭЦ. Сгоревший по безалаберности и некомпетентности пожарных хлебозавод. Разрезы "развиваются" в сторону населённых пунктов, не в противоположную. А люди ... Что люди? за его домишко в угрожаемой зоне - дадут 200 тыр. А что на эти деньги построить можно? А? - ничего. А у кого-то и сил не новое строительство нет. Вот люди и выходят на протесты.
А цель всех этих действий, которые и приводят к протестным настроениям - дестабилизация. (Вот придёт вместо Путина новый человек (Собчачка, например) - оооо заживём. вот и смотрите - кому выгодно!
"А цель всех этих действий, которые и приводят к протестным настроениям - дестабилизация"
________
Вы хотите сказать угольные компании намеренно это делают,чтобы дестабилизировать обстановку в регионе перед выборами?
ответить
аватар
Bzz
5 0
Умник, ты хоть раз в Европу выезжал? Ты в курсе, что во Франции последнюю шахту закрыли еще в 2008 году? И нет там профессии шахтер!
Правильно, зачем им этот "гемморой", когда можно использовать дешёвую рабсилу за пределами своего государства. Именно на этом создаётся для нас и используется уже давно в мире, такое понятие, как ГЛОБАЛИЗМ. Не допускать промышленного, производственного, научного и культурного развития другого государства, используя только дешёвый труд, получая огромную прибыль.
ответить
аватар
Bzz
0 0
Прошу прощения за опечатку, см. " геморрой".
ответить
аватар
К
0 0
****** и провокация! ВГ, так можно? Не оскорбляет ни чьих чуйвст?
ответить
аватар
К
2 0
Он назвал моих соседок отморозками!!!!!????? , которым хорошо проплатили!!!!!????? Этот человек совесть и душу давно потерял, хотя нет, он ее продал, ради собственного благополучия. Гореть ему!
Есть такой хороший фильм "Небесный суд", так вот там страшный суд проходит "по последнему деянию". Надеюсь никто не вывернется
ответить
аватар
кет
6 0
Если у меня раньше были сомнения, по поводу его здоровья,то сейчас твёрдо знаю,он тронулся! Что за необходимость так издеваться над землями Кузбасса,оставлять лунный ландшафт после разрезов,У него девиз :Давай,давай!Мы нужны стране!На сколько? 10-20 лет?Мы и так на первом месте - по онкологии,ВИЧ,экологии.
ответить
аватар
читатель
1 0
кузбасс- это регион страха кущевка 2
ответить
аватар
К
2 0
"...Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс — опора государства..." Почему же мы тогда дотационные? Где тогда кузбасские деньги?
Не, не так ! Почему мы в опе?
ответить
аватар
humpty-dumpty
0 1
"Вы хотите сказать угольные компании намеренно это делают,чтобы дестабилизировать обстановку в регионе перед выборами?"
Именно это и хотел сказать, и не только угольные компании.Многим Он мешает своими призывами к дофшоризации, снижения базовой ставки ЦБ и мого чм другим.
ответить
аватар
Властелина
1 0
Да, я конечно всё ожидала от нашего уважаемого губернатора, но чтоб меня обозвать отморозком вот такое я еще не видела конечно! Уважаемый Аман Гумирович! Побойся бога мы прежде всего живем в России мы будем жить по законом и Конституции РФ я все понимаю чтоб твой Кузбасс практически разграблен и растащен,но мы в этом не виноваты вы его растащили сами, что я выхожу с плакатами мне ни кто не чего не про платил видит бог мы чисты! мы не против шахт должны быть рабочие места,но мы выступаем за открытую добычу угля и когда беспредел творится твоих Администрациях я все понимаю это твоя система и её сломать очень сложно,поймите вы против народа, но вы работаете все во благо народа получаете з/п и премии и.т.д чтоб воевать с народом? Где ваша логика? Если у Вас так все честно и прозрачно так почему вы запрещаете выходить на митинги? Например если у меня как у Губернатора все отлично и мне бояться не чего, я не то что людей прессовать я бы распорядилась организовать для них "горячий чай" А если вы реально болеете за народ так почему вы не выходите на прямую линию как президент РФ не по общаетесь с народом отморозками как вы говорите? Не вкл. обратную связь? Дай бог вам выздоровления и здоровья всем вашим близким! Бог все раставит на свои места. Поверьте нам не какой патриарх Кирилл уже вам не поможет.
ответить
аватар
Владимир
1 0
Этим выступлением ты подписал себе приговор! Ты назвал сотни тысяч селян и дачников, у которых сотрясаются взрывами дома, отморозками! Ты меня так назвал! Ненавижу!!!
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