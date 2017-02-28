23 ноября Аман Тулеев выступает с бюджетным посланием. Весть о протестах против угольных разрезов стала темой номер один в выступлении губернатора Кузбасса. Перед началом доклада он посвятил ей практически 5 минут своей речи.

Далее без комментариев приводим текст выступления Амана Тулеева.

«Специально раздувается любой негатив. Очень много непонятных людей, которые вообще не понимают в работе угольной отрасли, но они стоят уже вдоль дорог с плакатами, на них всё написано: закрыть, закрыть, закрыть. То есть им нужно вот закрыть все угольные предприятия: разрезы, шахты и так далее под благовидным предлогом то одно придумают, то другое.

Идут митинги то в одном городе, то во втором. Причём все мы понимаем, да и они в открытую говорят, им платят большие деньги. Они должны отработать эти деньги и выходить на разного рода митинги.

Наши люди прекрасно это понимают, потому что если закрыть хотя бы один разрез — вы же понимаете — это тысячи людей, это тысячи семей, это наши дети, ну это просто абсурдно то, что мы создавали годами вот сейчас под предлогом выборов вот такое раскачивание ситуации, вот такое провоцирование людей.

И сейчас, уважаемые земляки, в этот период нужен сильный стабильный регион. Вы помните, с чего мы начинали? Люди на рельсах сидели. Все помните? Зарплату не получали по году и больше. Пенсии не было. Митинги, стучание касками, перекрытие транссибирского хода.

И вот от сидения на рельсах, забастовок мы создали Кузбасс на сегодняшний день. Вот такой путь прошли — Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс — опора государства.

И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать. Нужны единство, сплочённость вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Вот такая ситуация, в которой принимаем бюджет", — заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Выводы делайте сами.