23 ноября Аман Тулеев выступает с бюджетным посланием. Весть о протестах против угольных разрезов стала темой номер один в выступлении губернатора Кузбасса. Перед началом доклада он посвятил ей практически 5 минут своей речи.
Далее без комментариев приводим текст выступления Амана Тулеева.
«Специально раздувается любой негатив. Очень много непонятных людей, которые вообще не понимают в работе угольной отрасли, но они стоят уже вдоль дорог с плакатами, на них всё написано: закрыть, закрыть, закрыть. То есть им нужно вот закрыть все угольные предприятия: разрезы, шахты и так далее под благовидным предлогом то одно придумают, то другое.
Идут митинги то в одном городе, то во втором. Причём все мы понимаем, да и они в открытую говорят, им платят большие деньги. Они должны отработать эти деньги и выходить на разного рода митинги.
Наши люди прекрасно это понимают, потому что если закрыть хотя бы один разрез — вы же понимаете — это тысячи людей, это тысячи семей, это наши дети, ну это просто абсурдно то, что мы создавали годами вот сейчас под предлогом выборов вот такое раскачивание ситуации, вот такое провоцирование людей.
И сейчас, уважаемые земляки, в этот период нужен сильный стабильный регион. Вы помните, с чего мы начинали? Люди на рельсах сидели. Все помните? Зарплату не получали по году и больше. Пенсии не было. Митинги, стучание касками, перекрытие транссибирского хода.
И вот от сидения на рельсах, забастовок мы создали Кузбасс на сегодняшний день. Вот такой путь прошли — Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс — опора государства.
И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать. Нужны единство, сплочённость вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Вот такая ситуация, в которой принимаем бюджет", — заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Выводы делайте сами.
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Длительные,ну очень длительные аплодисменты оратору!
ПЫЛЬ СТОЛБОМ НАКРЫВАЕТ ГОРОД!
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Мы его об этом не спрашивали, походу он совсем далек от народа. Например, очень всех очень волнует, когда же он освободит место для полноценного руководителя региона.
Вчера попалась инфа из Novokyznetsk.SU, что в Москве средняя зарплата 91 тыс руб, а в нашем промышленном изрытом регионе 31 тыс руб, да и то, далеко не у всех.
Что мы видим от рекордов по добыче угля? Куда и кому идут уголь и деньги от его продажи?
У нас в городе всё закрывается. Зато гарант дал указание о подготовке к переводу промпредприятий на выпуск военной продукции.
Мы его об этом не спрашивали, походу он совсем далек от народа. Например, очень всех очень волнует, когда же он освободит место для полноценного руководителя региона.
Не совсем понятно,зачем населению Кузбасса что-то понимать "в работе угольной отрасли" ,но ведь заставляют этим заниматься.
Разве сам уголь не является этим ресурсом?
"Угля на рынке сейчас много "....почему же тогда вырос спрос одновременно с мировыми ценами?
В районы, где нет чёрного угля,
Ну а потом, копайте, ройте, жрите,
Живите здесь, своих детей гнобя.
И им втолкуйте правило одно,
Что если выкопал ты яму, что б пос..ть,
То обязательно, потом своё дерьмо,
Нужно засыпав, землю разровнять.
Что б самому потом, ходить спокойно,
И раз ты, что то, у ПРИРОДЫ взял,
Взамен ты с НЕЮ, поступил достойно,
Посеял рожь, там где вчера копал…»
Две трети россиян готовы проголосовать за Путина
Две трети россиян недовольны своей зарплатой
Две трети россиян не имеют накоплений.
Две трети россиян экономят на продуктах
Две трети россиян за чертой бедности, по стандартам ООН
Две трети россиян смотрят зомбовизор каждый день.
Две трети россиян регулярно употребляют алкоголь.
Две трети россиян за строительство новых храмов.
Две трети россиян мечтают смены власти на нормальную
Вчера попалась инфа из Novokyznetsk.SU, что в Москве средняя зарплата 91 тыс руб, а в нашем промышленном изрытом регионе 31 тыс руб, да и то, далеко не у всех.
Что мы видим от рекордов по добыче угля? Куда и кому идут уголь и деньги от его продажи?
У нас в городе всё закрывается. Зато гарант дал указание о подготовке к переводу промпредприятий на выпуск военной продукции.
_____
Не слышал такого,тогда и с углем все понятно.
такое уже случалось в нашем царстве.
А цель всех этих действий, которые и приводят к протестным настроениям - дестабилизация. (Вот придёт вместо Путина новый человек (Собчачка, например) - оооо заживём. вот и смотрите - кому выгодно!
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Не слышал такого,тогда и с углем все понятно.
"Все предприятия ОПК России должны быть готовы к быстрому переходу на военные рельсы и увеличению выпуска военной продукции, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, способность быстро наращивать выпуск оборонной продукции - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности страны.
«К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности», — сказал Путин на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса, которого цитирует пресс-служба Кремля".
А цель всех этих действий, которые и приводят к протестным настроениям - дестабилизация. (Вот придёт вместо Путина новый человек (Собчачка, например) - оооо заживём. вот и смотрите - кому выгодно!
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Вы хотите сказать угольные компании намеренно это делают,чтобы дестабилизировать обстановку в регионе перед выборами?
Именно это и хотел сказать, и не только угольные компании.Многим Он мешает своими призывами к дофшоризации, снижения базовой ставки ЦБ и мого чм другим.