Жители города Кемерово недовольны уборкой тротуаров. Несколько дней подряд в городе шёл снег.

«Власти! А тротуары есть в планах чистить?! По проспекту Ленина не пройти! „Фабричка“ завалена (чётная сторона)! Месиво! А делают его машины, которые ездят по тротуарам!» — возмущена Елена Мишакина.

Она пожаловалась на РЭУ-9: дворники чистят только возле домов, но людям приходится идти по дорогам для машин, где снег не чищен, а под снегом — лёд.

В часы пик из-за обильных снегопадов кемеровчане вынуждены стоять в пробках. Так, утром сила заторов достигала семи баллов, писал ВашГород.ру.