Жители города Кемерово недовольны уборкой тротуаров. Несколько дней подряд в городе шёл снег.
«Власти! А тротуары есть в планах чистить?! По проспекту Ленина не пройти! „Фабричка“ завалена (чётная сторона)! Месиво! А делают его машины, которые ездят по тротуарам!» — возмущена Елена Мишакина.
Она пожаловалась на РЭУ-9: дворники чистят только возле домов, но людям приходится идти по дорогам для машин, где снег не чищен, а под снегом — лёд.
В часы пик из-за обильных снегопадов кемеровчане вынуждены стоять в пробках. Так, утром сила заторов достигала семи баллов, писал ВашГород.ру.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.