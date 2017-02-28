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«Не пройти!»: кемеровчане требуют убрать снег с тротуаров

Сегодня 11:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kp.by

Жители города Кемерово недовольны уборкой тротуаров. Несколько дней подряд в городе шёл снег.

«Власти! А тротуары есть в планах чистить?! По проспекту Ленина не пройти! „Фабричка“ завалена (чётная сторона)! Месиво! А делают его машины, которые ездят по тротуарам!» — возмущена Елена Мишакина.

Она пожаловалась на РЭУ-9: дворники чистят только возле домов, но людям приходится идти по дорогам для машин, где снег не чищен, а под снегом — лёд.

В часы пик из-за обильных снегопадов кемеровчане вынуждены стоять в пробках. Так, утром сила заторов достигала семи баллов, писал ВашГород.ру.

Комментарии 1
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Ирина Михайловна
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Согласна, ноги сломать можно, пока пройдёшь! где-то почистили, но много еще мест, в которых сложно пройти, такая каша
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