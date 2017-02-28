После интервью с главным технологом компании «Сибирский хлеб» Натальей Богатыревой новокузнечане продолжали задавать «наболевшие» вопросы о качестве хлеба в нашем городе.

Активность горожан в онлайн-чате, который организовал ВашГород.ру, показала, что хлеб — значимый продукт для многих, и каждый хочет выбрать не просто вкусный, а ещё и правильный хлеб. Мы объединили вопросы читателей, и сегодня главный технолог «Сибирского хлеба» ответит на самые важные из них.

В чём принципиальное отличие «Сибирского хлеба» от хлеба из хлебопечки и хлеба, выпекаемого в супермаркете?

Хлеб из хлебопечи — это нормальная альтернатива хлебу из супермаркета. Однако очень важно, что в условиях хлебозавода есть возможность получать более стабильное качество продукта, чем дома. Значимых факторов много, и один из них — ведение закваски. Это очень деликатный процесс. Специализированные хлебопекарные закваски — это чистые культуры, которые требуют особых условий хранения и использования, что практически невозможно организовать дома. Мы их получаем из научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. Именно благодаря использованию этих заквасок хлеб получает сбалансированный вкус и аромат, а также высокие органолептические качества — это пористость мякиша, толщина корки, цвет и так далее.

Особенности условий технических помещений супермаркетов, как правило, не дают возможности проведения традиционного производственного процесса с использованием заквасок и опар. Поэтому хлеб в супермаркетах обычно двух вариантов. Первый — так называемое «допекание», когда в супермаркет поступают хлебные полуфабрикаты в замороженном виде, и на месте они проходят процедуру тепловой обработки, занимающую 8−12 минут, после чего на прилавок попадает горячий хлеб. Второй вариант — использование ускоренного процесса тестоведения, сущность которого заключается в интенсификации микробиологических, коллоидных и биохимических процессов, происходящих при созревании теста. В этом случае тесто готовится на основе хлебопекарных смесей и различного вида улучшителей, а также с увеличеннойв 2−3 раза дозировкой дрожжей, что позволяет сократить процесс «созревания» теста в несколько раз. Так что горячий хлеб можно получить уже через 1,5−2 часа.

И тот, и другой способ не противоречат существующим нормам. А главное для потребителей — ведь на полку попадает тот самый «горячий хлеб»! Однако продуктом, готовым к употреблению, хлеб считается только после остывания. Для изделий из пшеничной муки время остывания составляет 1,5−2 часа, для ржано-пшеничных и заварных — до 5 часов. В течение всего этого времени в хлебе продолжаются биохимические процессы, он продолжает созревать. То есть помимо чисто физических противопоказаний употребления горячего хлеба, есть ещё и биохимические.

А правда, что бездрожжевого хлеба не бывает? В смысле — вообще без дрожжей? В закваске же всё равно есть дрожжи? А они на самом деле опасны для организма?

Бездрожжевой хлеб на рынке появился как ответ на массово распространяемую информацию о вреде терфмофильных дрожжей. Однако большая часть этой информации — фальсификация либо заблуждение из-за элементарного незнания вопроса. Поэтому для начала необходимо сказать, что дрожжи — это полезная вещь. Они на две трети состоят из белка, 10% их массы приходится на аминокислоты. В них зашкаливает количество витаминов группы B. Много незаменимых жирных кислот, макро- и микроэлементов. Полностью оправдано их использование в качестве БАДа с целью нормализации обмена веществ, восстановления после тяжелых физических и умственных нагрузок, повышения иммунитета и стрессоустойчивости.

Термин «бездрожжевой хлеб» придуман не нами, но он уже был, что называется, «на слуху» к моменту выпуска такого хлеба на нашем производстве. Так что мы этот термин тоже стали применять. А обозначает он то, что в процессе приготовления хлеба не используются дрожжи, произведённые промышленным способом. Бездрожжевой хлеб выпекается на основе специальной закваски, которая готовится путём естественного сбраживания компонентов.

Следует отметить, что рецепт бездрожжевого хлеба был разработан в «Сибирском хлебе» не как ответ на истерию СМИ, а как возможность получить интересный продукт. Безусловно, технологический процесс усложняется, приготовление этого хлеба более длительное и кропотливое. Однако результат — ещё один яркий продукт, который быстро завоевал симпатии новокузнечан. Этот хлеб содержит много полезных веществ, потому что сахара и прочие компоненты, полученные в результате естественного брожения, не расходуются на питание дрожжей, а сохраняются и придают готовому изделию глубокий, насыщенный вкус и аромат и обогащают его необходимыми нам ферментами и полезными микроорганизмами.

Какой хлеб самый полезный?

Гиппократу приписывают замечательную фразу: «Пусть пища будет твоим лекарством!». Мы разделяем эту позицию и активно реализуем её в нашем производстве. Все виды «Сибирского хлеба» и полезные, и вкусные! А для того, чтобы сделать правильный выбор в пользу того или иного вида, нужно учитывать некоторые особенности своего организма и специфику хлеба.

Например, для людей контролирующих сахар, актуальными будут наши хлеба из «Московской» серии: Московский роловый, Подмосковный и другие. В производстве этих хлебов совсем не используется сахар — даже для приготовления заварки.

Хлеб Бездрожжевой практически не имеет противопоказаний. Ароматный, вкусный, он стабилизирует кишечную флору, богат витаминами и может быть оптимальным для ежедневного питания людей всех возрастов.

Хотелось бы ещё раз отметить хлеб «Живое зерно» — это уникальная собственная разработка талантливых технологов «Сибирского хлеба». Его питательные свойства, а так же комплекс витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые удаётся сохранить в процессе приготовления этого хлеба, позволяют заменить им ряд биологически активных добавок.

Уже во время первого этапа — предварительной подготовки зерна — активируются процессы ферментации, интенсивно образуется β-амилаза. Она активна в семенах на стадии, предшествующей прорастанию, а мы инициируем эту стадию, замачивая зерно. Хлеб «Живое зерно» показан для стабилизации обмена веществ, способствует эффективной работе пищеварительной системы. В том числе, его можно использовать как средство для контроля веса. А содержащиеся в этом хлебе аминокислоты и ферменты эффективно поддерживают нервную и иммунную системы.

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Выбирайте правильный хлеб и будьте здоровы!

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