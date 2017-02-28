Минтранс готовит изменения в систему обучения водителей.

Автомобилистов разделят на две категории — любители и профессионалы. Профессионалы — таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие транспортом по найму, — будут обучаться по новым программам. В их водительских удостоверениях будут ставить отметку, подтверждающую «профессиональную компетентность», так называемый международный код «95». Для остальных процесс обучения упростят, сообщает «Коммерсант».

Минтранс закладывает на подготовку к вступлению законопроекта в силу два года. Программы для обучения подготовит Минобрнауки — в течение года после того, как закон вступит в силу.