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Авто

Систему обучения в автошколах ждёт масштабная реформа

Сегодня 12:10
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
лучшаяавтошкола.рф

Минтранс готовит изменения в систему обучения водителей.

Автомобилистов разделят на две категории — любители и профессионалы. Профессионалы — таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие транспортом по найму, — будут обучаться по новым программам. В их водительских удостоверениях будут ставить отметку, подтверждающую «профессиональную компетентность», так называемый международный код «95». Для остальных процесс обучения упростят, сообщает «Коммерсант».

Минтранс закладывает на подготовку к вступлению законопроекта в силу два года. Программы для обучения подготовит Минобрнауки — в течение года после того, как закон вступит в силу.

Комментарии 2
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Ъ
10 1
Ночи не спят, все думают: "Как бы еще из людей деньги выбить?"
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Водитель автобуса
2 4
Раз закон обратной силы не имеет, то все права полученные ДО дня вступления в силу новых требований закона, должны быть действительны!
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