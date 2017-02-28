Администрация призывает новокузнечан оставить своё мнение о качестве и ремонте дорог.

Для этого на сайте «Наш Новокузнецк» проводят опрос, где просят горожан высказать своё мнение по поводу ремонта дорог, а также оставить свои претензии и предложения по этому вопросу.

Напомним, что в Новокузнецке ремонт дорог проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новокузнечанам предлагают ответить на 26 вопросов, предполагающих закрытые и открытие варианты ответов. Горожан спрашивают, довольны ли они качеством дорог и ремонтом, какие участки требуют ремонта и установки знаков или светофоров, достаточно ли они информированы о проведении ремонтных работ и о схеме объездов.

Данные ответов будут учитываться при реализации проекта в следующем году. Таким образом, Новокузнечане смогут сами повлиять на то, какие участки отремонтируют в 2018 году.

Опрос пройдёт до 30 ноября. С результатами опроса может ознакомиться каждый. Они хранятся в архиве на сайте.