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Ремонт дорог в Новокузнецке — горожан просят о помощи

Сегодня 12:20
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Inzhukovskiy.ru

Администрация призывает новокузнечан оставить своё мнение о качестве и ремонте дорог.

Для этого на сайте «Наш Новокузнецк» проводят опрос, где просят горожан высказать своё мнение по поводу ремонта дорог, а также оставить свои претензии и предложения по этому вопросу.

Напомним, что в Новокузнецке ремонт дорог проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новокузнечанам предлагают ответить на 26 вопросов, предполагающих закрытые и открытие варианты ответов. Горожан спрашивают, довольны ли они качеством дорог и ремонтом, какие участки требуют ремонта и установки знаков или светофоров, достаточно ли они информированы о проведении ремонтных работ и о схеме объездов.

Данные ответов будут учитываться при реализации проекта в следующем году. Таким образом, Новокузнечане смогут сами повлиять на то, какие участки отремонтируют в 2018 году.

Опрос пройдёт до 30 ноября. С результатами опроса может ознакомиться каждый. Они хранятся в архиве на сайте.

Комментарии 5
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Павел Фомин
2 1
Чтобы дороги дольше жили после ремонта необходимо категорически запретить всякие "временные пропуска" для перемещения по городу большегрузной техники на базе карьерных самосвалов, автопоездов.
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жека
4 1
вата в голове у вас, павел фомин))) на загнивающем западе и ненавистной америке, ограничений нет и как то живут... а вы павел, без ограничений жить не можите, раб системы...
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Виктор
4 3
вата в голове у вас, павел фомин))) на загнивающем западе и ненавистной америке, ограничений нет и как то живут... а вы павел, без ограничений жить не можите, раб системы...
Откройте в Яндексе сайты по тегам типа "массовые расстрелы в Америке, Европе" и посмотрите, как живут в продвинутой Европе и ура-демократичной Америке. Ну да, как-то живут при давлении оружейного лобби.Проверьте свои опилки, вундеркинд.
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Читатель
0 0
Тулеев сейчас на бюджетном послании сказал, что в
новокузнецке в 2017 году дорог построено больше, чем за предыдущие 10 лет и они все как конфетка.
О, как! а вы тут опрос какой-то выдумали)))
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читатель
0 0
Свозите Амана Гумировича по маршруту рейсового автобуса 159 Новокузнецк- Рассвет там год назад асфальт положили, одни ямы, причем нереально в две полосы проехать
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