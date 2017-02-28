Водители-кемеровчане заметили, что установленный на перекрестке улицы Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского знак «Уступи дорогу» закрывает светофор.

Очевидцы выложили фото в соцсети. В комментариях предложили ориентироваться на другие светофоры, установленные на перекрёстке. Некоторые заметили, что нижняя часть светофора видна, можно ориентироваться только по одному сектору.

Кемеровчане отметили, что это не единственный случай, когда дорожный знак перекрывает светофор.

Так, на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков столб с дорожным знаком закрывает светофор для пешеходов. На это глава города обратил внимание ещё в сентябре, подрядчику поручили исправить недочёт, однако до сих пор ситуация не изменилась.