В кадастровой палате рассказали, что делать если в документе, при оформлении квартиры, дома или земельного участка, обнаружена ошибка.
Технические ошибки
Многие ошибки допускаются на стадии оформления заявлений в МФЦ. Сотрудник МФЦ, при заполнении заявления от лица гражданина, может допустить грамматическую или арифметическую ошибку, опечатку. Такие ошибки относятся к техническим.
Среди самых распространенных технических ошибок — неправильные фамилии, имена и отчества правообладателей и адреса объектов недвижимости. Вместо Ариповой написали Архипова, вместо улицы — проспект. Поэтому прежде чем подписывать заявление в МФЦ, проверьте правильность внесенных данных.
Если исправление технической ошибки не влечет за собой прекращение, возникновение или переход права собственности, она исправляется по решению государственного регистратора прав, то есть самим ведомством.
Несоответствие в записях могут выявить госслужащие самостоятельно, либо заинтересованное лицо направит заявление об исправлении технической ошибки. Решение об исправлении технической ошибки также может быть принято судом. Во всех случаях техошибка исправляется Росреестром в течение 3 дней после поступления соответствующей информации. Росреестр уведомляет об этом все заинтересованные стороны в течение 3 рабочих дней со дня исправления технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать через МФЦ или офисы Кадастровой палаты, направить в Росреестр по почте.
Реестровые ошибки
Если недостоверные сведения содержались в документах, которые представлены на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были внесены в ЕГРН, то это реестровая ошибка.
Например, кадастровый инженер неправильно определил границы участка или площадь здания. В результате границы одного участка «наехали» на границы другого, а площадь жилого дома не соответствует действительности. Выясняется это, обычно, когда новый кадастровый инженер выходит на замеры и видит несоответствие.
Чтобы исправить реестровую ошибку, необходимо запускать процедуру внесения изменений в сведения ЕГРН в связи с исправлением реестровой ошибки. Для этого требуется собрать необходимый пакет документов (межевой план, технический план, акт обследования,
Решение об исправлении реестровой ошибки также может быть принято судом. Во всех случаях реестровая ошибка исправляется Росреестром в течение 5 дней после поступления соответствующих документов.
Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.
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