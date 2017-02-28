В кадастровой палате рассказали, что делать если в документе, при оформлении квартиры, дома или земельного участка, обнаружена ошибка.

Технические ошибки

Многие ошибки допускаются на стадии оформления заявлений в МФЦ. Сотрудник МФЦ, при заполнении заявления от лица гражданина, может допустить грамматическую или арифметическую ошибку, опечатку. Такие ошибки относятся к техническим.

Среди самых распространенных технических ошибок — неправильные фамилии, имена и отчества правообладателей и адреса объектов недвижимости. Вместо Ариповой написали Архипова, вместо улицы — проспект. Поэтому прежде чем подписывать заявление в МФЦ, проверьте правильность внесенных данных.

Если исправление технической ошибки не влечет за собой прекращение, возникновение или переход права собственности, она исправляется по решению государственного регистратора прав, то есть самим ведомством.

Несоответствие в записях могут выявить госслужащие самостоятельно, либо заинтересованное лицо направит заявление об исправлении технической ошибки. Решение об исправлении технической ошибки также может быть принято судом. Во всех случаях техошибка исправляется Росреестром в течение 3 дней после поступления соответствующей информации. Росреестр уведомляет об этом все заинтересованные стороны в течение 3 рабочих дней со дня исправления технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать через МФЦ или офисы Кадастровой палаты, направить в Росреестр по почте.

Реестровые ошибки

Если недостоверные сведения содержались в документах, которые представлены на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были внесены в ЕГРН, то это реестровая ошибка.

Например, кадастровый инженер неправильно определил границы участка или площадь здания. В результате границы одного участка «наехали» на границы другого, а площадь жилого дома не соответствует действительности. Выясняется это, обычно, когда новый кадастровый инженер выходит на замеры и видит несоответствие.

Чтобы исправить реестровую ошибку, необходимо запускать процедуру внесения изменений в сведения ЕГРН в связи с исправлением реестровой ошибки. Для этого требуется собрать необходимый пакет документов (межевой план, технический план, акт обследования, и т. д. ) и подать через МФЦ, офисы Кадастровой палаты или направить в Росреестр по почте.

Решение об исправлении реестровой ошибки также может быть принято судом. Во всех случаях реестровая ошибка исправляется Росреестром в течение 5 дней после поступления соответствующих документов.

Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.