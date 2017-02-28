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Девушек из Кузбасса приглашают побороться за титул «Мисс Вселенная»

Сегодня 12:50
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.beautyofuniverse.

Организаторы запустили кастинг на конкурс в 2018 году.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в этом году новокузнечанка вошла в тройку самых красивых девушек вселенной, став второй вице-мисс.

Кастинг на конкурс в 2018 году стартовал вчера, 22 ноября. Подать заявку могут девушки со всего мира от 18 до 26 лет. Потенциальные участницы должны быть не замужем, не иметь детей, а также быть не ниже 165 сантиметров.

В течение двух месяцев организаторы проекта будут рассматривать заявки, после чего определят 100 участниц из разных стран мира.

В финал выйдут только 20 из них. К слову, его планируют провести в самом крупном казино мира — Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino в Park Theater в Лас-Вегасе.

Организаторы конкурса также сообщают, что конкурс «Мисс Вселенная» отличается от других конкурсов красоты, тем, что конкурсанткам не обязательно иметь титулы в других конкурсах и модельный опыт.

" Несомненно, участницы с опытом участия в региональных конкурсах красоты имеют некоторые преимущества перед неопытными претендентками. Но в этом проекте этот критерий не очень важен, так как жюри конкурса будут определять не только внешние параметры участниц, но и общечеловеческие качества", — пояснили организаторы конкурса.

Победительница получит не только корону, но и денежный приз в размере 50 000 долларов, а также подарки от спонсоров и партнёров конкурса.

Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте конкурса.

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