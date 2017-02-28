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Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак

Сегодня 12:45
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static1.gophotoweb.com

Русская православная церковь определится с вопросом, сколько раз верующим можно жениться.

Точку в нём поставят на заседаниях Архиерейского собора. Об этом сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что РПЦ рассматривает документ «О церковном браке» несколько лет. В первую очередь речь идёт о том, чтобы свести все канонические нормы в один текст, говорят священнослужители.

До настоящего времени церковь опиралась на положения, принятые ещё в 18−19 веках.

Сейчас церковь допускает два венчания подряд, но третий брак не благословляет. Развод возможен с разрешения правящего архиерея. Супруг, по чьей вине произошел развод, может ещё раз жениться или выйти замуж, но только после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания для мирян. Как правило, это отлучение от причастия на определённый срок.

Некоторые вещи нужно адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры, — заявляют представители РПЦ.

Комментарии 11
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Вован
16 0
... согласно тарифу и социальному статусу. Божьи слуги в человеческом обличи.
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Ксения
24 0
Есть два понятия: вера и воцерковление. Можно быть человеком верующим, но не посещающим церковь. А можно быть воцерковлённым и нифига не верующим. Вот и вся разница. РПЦ нужны не верующие люди, а воцерковлённые.
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Я
23 0
А на "Чёрную Пятницу" у них будет какая-нибудь распродажа? Скидка там на товар, на услуги какие-нибудь? Просто в других магазинах есть.
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жека
1 9
А на "Чёрную Пятницу" у них будет какая-нибудь распродажа? Скидка там на товар, на услуги какие-нибудь? Просто в других магазинах есть.
Для дураков скидок нет.
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Я
10 0
Для дураков скидок нет.
Эх, жалко, что тебя обделили :(
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Васген
1 7
Пофиг мне их разрешения! Пока стоит, буду каждый день женится. Бггг...
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местный-2
2 0
С этим они тоже разобрались?
"Шаги по упрощению процедуры смены пола в паспорте можно приветствовать, это позволит обеспечить конституционные права граждан, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский".
_____
Как сообщают "Известия", с 1 января 2018 года планируется ввести специальную медсправку для предоставления в загс желающими сменить пол в паспорте.



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£
7 1
... согласно тарифу и социальному статусу. Божьи слуги в человеческом обличи.
У кого денег много того попы венчать столько раз, сколько раз толстосумы будут им платить. Просто все последующие венчания будут дороже предыдущего- таков закон ЗАО РПЦ под руководством гомосексуалиста Гундяева.
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К
1 0
Лучше бы массу золотого креста на пузе регламентировали
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Горожанин
5 0
Для дураков скидок нет.
А что это вы оскорбляете??? Вас ни крестить,не отпевать...никто там бесплатно не будет. Церковь сейчас-это коммерция,бизнес. Поэтому их и строят на каждом углу. Это на школы денег нет,на больницы,а у попов деньги есть.Они не бедствуют.Дерут деньги на чужом горе.
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Горожанин
0 0
У кого денег много того попы венчать столько раз, сколько раз толстосумы будут им платить. Просто все последующие венчания будут дороже предыдущего- таков закон ЗАО РПЦ под руководством гомосексуалиста Гундяева.
Точно! Бизнес прёт!
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