Русская православная церковь определится с вопросом, сколько раз верующим можно жениться.

Точку в нём поставят на заседаниях Архиерейского собора. Об этом сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что РПЦ рассматривает документ «О церковном браке» несколько лет. В первую очередь речь идёт о том, чтобы свести все канонические нормы в один текст, говорят священнослужители.

До настоящего времени церковь опиралась на положения, принятые ещё в 18−19 веках.

Сейчас церковь допускает два венчания подряд, но третий брак не благословляет. Развод возможен с разрешения правящего архиерея. Супруг, по чьей вине произошел развод, может ещё раз жениться или выйти замуж, но только после покаяния и исполнения епитимьи — церковного наказания для мирян. Как правило, это отлучение от причастия на определённый срок.