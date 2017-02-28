Об этом он сообщил сегодня, 23 ноября, во время бюджетного послания.

Всего на эти цели выделят 7 млрд рублей. Аман Тулеев пообещал, что уже с 1 декабря учителя получат прибавку к зарплате 5%, воспитатели — 9,6%, педагоги допобразования — 11,2%.

На 5% станут получать больше педагоги учреждений для сирот, а также преподаватели техникумов и училищ.

По словам губернатора, после повышения средняя зарплата по региону у педагогов должна составить 30 500 рублей, у воспитателей в детском саду 28 500 рублей.

Финансовые улучшения, как пообещал Тулеев, коснутся и работников культуры. С 1 декабря им также обещают прибавку 17,6%. Таким образом, средняя зарплата составит 30 500 рублей. Столько же будут в среднем получать в Кемеровской области и соцработники, им поднимут зарплату на 32%.

Денежная прибавка ждёт и медиков. С января 2018 года средняя зарплата специалиста приравняется к 61 000 рублей. Медперсонал будет получать в среднем 30 500 рублей.

Также губернатор отметил, что все остальные работники бюджетной сферы получат прибавку 5% к зарплате.

Аман Тулеев в прямом эфире также рассказал, что кроется за протестами против угольных разрезов, о чем рассказывал ВашГород.ру.



