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Обещания

Тулеев пообещал повысить зарплату бюджетникам

Сегодня 13:25
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kuznya.info

Об этом он сообщил сегодня, 23 ноября, во время бюджетного послания.

Всего на эти цели выделят 7 млрд рублей. Аман Тулеев пообещал, что уже с 1 декабря учителя получат прибавку к зарплате 5%, воспитатели — 9,6%, педагоги допобразования — 11,2%.

На 5% станут получать больше педагоги учреждений для сирот, а также преподаватели техникумов и училищ.

По словам губернатора, после повышения средняя зарплата по региону у педагогов должна составить 30 500 рублей, у воспитателей в детском саду 28 500 рублей.

Финансовые улучшения, как пообещал Тулеев, коснутся и работников культуры. С 1 декабря им также обещают прибавку 17,6%. Таким образом, средняя зарплата составит 30 500 рублей. Столько же будут в среднем получать в Кемеровской области и соцработники, им поднимут зарплату на 32%.

Денежная прибавка ждёт и медиков. С января 2018 года средняя зарплата специалиста приравняется к 61 000 рублей. Медперсонал будет получать в среднем 30 500 рублей.

Также губернатор отметил, что все остальные работники бюджетной сферы получат прибавку 5% к зарплате.

Аман Тулеев в прямом эфире также рассказал, что кроется за протестами против угольных разрезов, о чем рассказывал ВашГород.ру.


Комментарии 22
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Роман
21 0
Ура! к моим 13 тысячам в месяц прибавится 500 рублей, вот теперь как человек заживу....
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Андрей
1 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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местный-2
11 0
Выборы....хотя бюджетники и так зависимы и не подведут.
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Андрей
1 0
Ничего в моем коменте такого не было!А квиток точно отправлю с моей зп в ,,30000"заказным письмом
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Андрей
3 0
Ничего в моем коменте такого не было!А квиток точно отправлю с моей зп в ,,30000"заказным письмом
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Рахиль
6 0
С такими з/п бюджетники просто обязаны проголосовать в 2018г., как надо!
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хрен с горы
15 0
Опять из комы вышел с очередным бредом
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Ветер перемен...
6 0
Обещанного три года ждут,на четвёртый забывают. *********** мешки ворочить.
5% ! Йоб@Nый стыд. 8-(
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Екарный бабай
6 0
Сказочный 3,14 зд а [ мяч ].
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Bzz
25 0
Ложь, звиздёж и провокация... Прав предыдущиий комментатор на сто процентов!!! Оклад повысят, премию - урежут до минимума, а районный коэффициент будут начислять только от премии. Что-то не встречались мне ни педагоги, ни медики, ни работники культуры с такими БОЛЬШИМИ зарплатами. ФЕЙКОВАЯ ПОДАЧКА!!!!
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конь лохматый
2 10
«Если закрыть хотя бы один разрез, вы же понимаете, это тысяча людей и семей останутся без работы. Это просто абсурдно. Под предлогом выборов, в регионе раскачивают ситуацию. Мы начинали с чего – с митингов, шахтеры зарплаты не получали. Мы вышли из этого кризиса, создали созидающий Кузбасс. Нужно объединиться и сплотиться вокруг Владимира Путина», — призвал Аман Тулеев.
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Чистильщик
3 0
ВГ как всегда отжигает: специалисты и медперсонал ! Бугага:)))
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как то так
1 1
Вот ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! МОЛОДЕЦ!
%%%%% -восхищают!
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аватар
К
15 0
«Если закрыть хотя бы один разрез, вы же понимаете, это тысяча людей и семей останутся без работы. Это просто абсурдно. Под предлогом выборов, в регионе раскачивают ситуацию. Мы начинали с чего – с митингов, шахтеры зарплаты не получали. Мы вышли из этого кризиса, создали созидающий Кузбасс. Нужно объединиться и сплотиться вокруг Владимира Путина», — призвал Аман Тулеев.
Никто не говорит:"Закрыть и баста!" Люди говорят:" Не ведите себя как свиньи, прибирайте за собой, учитывайте, что рядом живут ЛЮДИ!"
И, эта, про " тыщщу", на КМК работало 35000! Сколько сейчас? И "ничо" страшного как-будто не произошло(((
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На своем месте.
6 2
Интересно, а когда-нибудь вообще станет стыдно врать??? Настанут-ли такие времена, когда за такие лживые отчётные цифири станут садить на уголовный срок???
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12345
1 0
Сказочный 3,14 зд а [ мяч ].
правильно писать - мир дверь мяч, по английски. peace door ball
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аватар
жирик хоть и клоун, но иногда говорит правду
6 0
В одной из передач- Парламентский час, Жириновский сказал, что с каждой добытой тонны угля в Кузбассе, Тулеев имеет один доллар США, вот вам и причина, что так рьяно здесь открываются разрезы. Тулеев не подал в суд на Жириновского, значит информация проверенная.
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кет
4 0
Да,видно одно место горит !Скоро март,надо электорат подготовить,как все надоело,эти игры за власть!А то ,что уже всё подорожало!(бензин,продукты) Что -то я не слышал ,чтобы АГТ объяснял,оправдывался или обещал разобраться!А про разрезы около наших домов, ОН вообще не слышал,это там ,где- то далеко!
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Прохожий
0 0
Это все делается для так называемых "выборов"После того как Вова2% снова самоизберется об бюджетниках забудут еще на 6+ лет.
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Владимир Соколов
1 0
Опять из комы вышел с очередным бредом
Особенно лживо было место о привлечении пенсионеров к труду. В службе занятости получил направление в ОКБ им. Подгорбунского, бывшая 3-я горбольница на должность специалиста ГО и ЧС. Есть и опыт работы и документы об обучении. Других кандидатов нет. Не берут, т.к 57 лет. Стар.
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Федя
0 0
«Если закрыть хотя бы один разрез, вы же понимаете, это тысяча людей и семей останутся без работы. Это просто абсурдно. Под предлогом выборов, в регионе раскачивают ситуацию. Мы начинали с чего – с митингов, шахтеры зарплаты не получали. Мы вышли из этого кризиса, создали созидающий Кузбасс. Нужно объединиться и сплотиться вокруг Владимира Путина», — призвал Аман Тулеев.
Ну сплотись, сплотись
Если владельцу разреза, фаберже дверью прищемить, и заставить производство в соответствии с нормами и правилами вести, то не только не уменьшится количество рабочих мест, но на 2тыщщи увеличится
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