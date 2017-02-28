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В Кемерове обанкротившуюся гостиницу оценили в 104 миллиона рублей

Сегодня 13:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
яндекс.Карты

Гостиничный комплекс «Кристалл» оценили в 104 миллиона рублей.

Соответствующий отчёт опубликовал арбитражный управляющий Анатолий Раскин. В перечень объектов входит три нежилых помещения площадью от 585 до 590 квадратных метров, расположенные на 12, 13 и 14-м этажах гостиницы, сообщает vse42.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, общая сумма долга «Кристалла» превышает 100 миллионов рублей, крупнейший кредитор — «Агентство реализации долгового имущества» (АДРИ), который требует 93,7 миллиона рублей.

Процедура банкротства началась по заявлению компании ПГС — партнёра ГК «Кристалл» по гостинице «Кристалл».

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