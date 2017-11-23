Такой прогноз дал член совета директоров АКГ «Финэкспертиза» Агван Микаелян.

По его словам, в целом динамика торгов в четверг, 23 ноября, обещает быть небольшой. Эксперт связывает это с двумя причинами: сегодня в США — выходной — День благодарения, а завтра будет «Чёрная пятница» — время распродаж, когда игрокам не до биржевых сводок.

Я думаю, что в итоге мы будем наблюдать укрепление рубля. При этом в последнее время, стоит отметить, что рубль показывает относительную независимость от внешних влияний из-за сокращения взаимного торгового оборота между нашей страной и государствами-эмитентами основных мировых валют, — цитирует слова Микаеляна «Российская газета».

Среди объективных причин — закрытие и банкротство американских компаний, специализирующихся на добыче нефти и газа, особенно сланцевой. По утверждению эксперта, этот процесс в США идёт активно. В среднесрочной перспективе он поспособствует укреплению рубля.

В то же время наступает время новогодних каникул, время подарков, отпусков и других трат. Следовательно, рынку нужны рубли и эта потребность влияет на курс уже с негативной стороны. В результате, считаю, курс национальной валюты до декабря будет колебаться в разную сторону как маятник, в небольших и достаточно стабильных пределах, — прогнозирует специалист.

Накануне ВашГород.ру сообщал, что курс доллара 22 ноября опустился на 28 копеек — до 58,90 рубля, а курс евро упал на 17 копеек — до 69,27 рубля.

Официальный курс доллара на сегодня, 23 ноября, составляет 59 рублей, евро — 69 рублей 40 копеек.