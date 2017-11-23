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Названы особые преимущества употребления кофе

Сегодня 15:06
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
motto.net.ua

Люди, ежедневно выпивающие три чашки кофе, получают максимальный положительный эффект от напитка.

Они менее подвержены риску развития диабета, заболеваний печени, проблем с сердечно-сосудистой системой и некоторым видам рака, чем те, кто злоупотребляет напитком или вовсе от него отказывается. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на Guardian.

В свою очередь первоисточник ссылается на результаты анализа более 200 исследований со всего мира, в числе которых проводилось 17 масштабных клинический испытаний.

По информации издания, употребление 4−5 порций кофе в день не вредит здоровью (исключение — беременные и люди со слабыми костями), но положительный эффект от напитка снижается. Кроме того, кофе не принесёт пользы, если сочетать его с сахаром и жирными десертами.

Ранее ВашГород.ру писал о способе похудения с помощью кофе. Его предложили учёные из Университета биологических исследований в Аризоне.

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