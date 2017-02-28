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Новокузнецкая собака получила титул на престижном конкурсе

Сегодня 15:25
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Москве прошла интернациональная выставка собак «Россия 2017».

Всего в конкурсе приняли участие 15 000 собак абсолютно разных пород. Из 400 известных в мире пород собак на выставке было представлено 300.

Победителей выбирали в нескольких номинациях 59 судей из 20 разных стан мира. При этом критериев, которые повлияли на их мнение, было множество. Начиная от телосложения, заканчивая блеском шерсти.

Собака, приехавшая на выставку из Новокузнецка, не покинула её с пустыми лапами.

Американский голый терьер по кличке Криция Шантариель на выставке «Россия-2017. Кубок Президента РКФ» занял третье место в номинации «Бест ин шоу» непризнанных пород. Об этом рассказала ВашГород.ру хозяйка собаки Любовь Кучеренко.

Заводчик — Наталья Толстых, питомник «Шантариель», хэндлер — Софья Твардовская.

Также новокузнечанка рассказала, что ещё одна собака из новокузнецкого питомника «Шантариель» Марселина Майя -Рой стала лучшим юниором на конкурсе.

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