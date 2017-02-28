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Синоптики рассказали о погоде на последние выходные ноября

Сегодня 15:45
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
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На этой неделе погода изменится.

После тёплой и снежной недели Кузбасс снова окажется во власти морозов.

Завра, в пятницу, синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют днём температуру около 0 °C, местами до -7°С, ночью столбик термометра опустится до -4,-9°С. Однако уже этой ночью при прояснении возможно резкое понижение температуры до -17°С. Осадки прекратятся.

В субботу, 25 ноября, ожидается небольшое похолодание. Днём температура еще останется в пределах -4,+1°С, но будет постепенно понижаться и в ночные часы достигнет отметок -9,-14°С, местами до -19°С. Также возможны метель и снег.

В воскресенье, 26 ноября, обещают холодный порывистый ветер до 17−22 м/с. Возможны снег и метели. Днём будет тепло -4,-9°С. Однако в некоторых районах возможно понижение температуры до -14°С. В ночь на понедельник синоптики обещают -12,-17°С, при прояснении до -22°С.

На следующей неделе понижение температуры продолжится, морозная погода установится на продолжительное время.

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