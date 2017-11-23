Канал Vlad Crazy Show, специализирующийся на создании детского контента, попал в «чёрный список» сообщества ютьюб.
Накануне его заблокировали.
Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube, — коротко поясняется на видеохостинге.
О каких именно нарушениях идёт речь, неизвестно.
Как сообщается в группе «Ютубер» во «ВКонтаткте», в последние месяцы Vlad Crazy Show бил все рекорды по подпискам. На момент блокировки у него было более 9,4 миллиона подписчиков. Ежемесячно на канал подписывалось более 1,5 миллиона человек, а просмотры переступали отметку в 3 миллиарда, уточняет Лента.ру.
Vlad Crazy Show — канал посвящённый развлечениям, игрушкам, фастфуду и сладостям. Авторов канала критиковали за насаждение детям любви к вредной еде и крупным брендам.
Пользователи по-разному отреагировали на блокировку канала. Одни посочувствовали авторам Vlad Crazy Show. Другие вздохнули с облегчением, пояснив, что теперь «дети деградировать не будут».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.