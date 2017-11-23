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На ютьюбе заблокировали популярный детский канал

Сегодня 16:06
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lensaremaja.com

Канал Vlad Crazy Show, специализирующийся на создании детского контента, попал в «чёрный список» сообщества ютьюб.

Накануне его заблокировали.

Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube, — коротко поясняется на видеохостинге.

О каких именно нарушениях идёт речь, неизвестно.

Как сообщается в группе «Ютубер» во «ВКонтаткте», в последние месяцы Vlad Crazy Show бил все рекорды по подпискам. На момент блокировки у него было более 9,4 миллиона подписчиков. Ежемесячно на канал подписывалось более 1,5 миллиона человек, а просмотры переступали отметку в 3 миллиарда, уточняет Лента.ру.

Vlad Crazy Show — канал посвящённый развлечениям, игрушкам, фастфуду и сладостям. Авторов канала критиковали за насаждение детям любви к вредной еде и крупным брендам.

Пользователи по-разному отреагировали на блокировку канала. Одни посочувствовали авторам Vlad Crazy Show. Другие вздохнули с облегчением, пояснив, что теперь «дети деградировать не будут».

Комментарии 3
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Дети они во все времена дети. Те, кто говорят о деградации, забыли, какими были сами. Не поверю, что брокколи с морковью пареные за обе щеки уплетали и мечтали получить в подарок от родителей не машинку на пульте управления, а советскую энциклопедию ))))
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А бутерброд с колбасой был для меня самой лучшей едой на свете, а не какая-то там спаржа ))
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Хапаразигастус
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Нужен видеохостинг без цензуры (и самое главное - без толерастии). Ютуб дуреет уже...
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