Канал Vlad Crazy Show, специализирующийся на создании детского контента, попал в «чёрный список» сообщества ютьюб.

Накануне его заблокировали.

Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube, — коротко поясняется на видеохостинге.

О каких именно нарушениях идёт речь, неизвестно.

Как сообщается в группе «Ютубер» во «ВКонтаткте», в последние месяцы Vlad Crazy Show бил все рекорды по подпискам. На момент блокировки у него было более 9,4 миллиона подписчиков. Ежемесячно на канал подписывалось более 1,5 миллиона человек, а просмотры переступали отметку в 3 миллиарда, уточняет Лента.ру.

Vlad Crazy Show — канал посвящённый развлечениям, игрушкам, фастфуду и сладостям. Авторов канала критиковали за насаждение детям любви к вредной еде и крупным брендам.

Пользователи по-разному отреагировали на блокировку канала. Одни посочувствовали авторам Vlad Crazy Show. Другие вздохнули с облегчением, пояснив, что теперь «дети деградировать не будут».