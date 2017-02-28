Основная проблема медицины — онкология. Однако с ней нужно и можно бороться.

В прямом эфире губернатор рассказал, что на первом месте по смертности в Кемеровской области находятся сердечно сосудистые заболевания — 40% от общего количества смертей.

Затем в рейтинге опасных заболеваний идёт рак — 17% смертей, затем ДТП и травмы — 10,5%.

При этом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и ДТП в Кузбассе по сравнению с прошлым годом снизилась. А вот количество смертей от онкологии растёт.

Поэтому одна из задач местного здравоохранения — внедрить в Кузбассе самый точный метод распознавания рака. Речь идёт о ПЭТ-сканировании, которое производится с помощью позитронно — эмиссионного томографа.

Этот уникальный прибор позволяет выявлять онкологию на самой ранней стадии ещё на клеточном уровне.

Сейчас это оборудование есть всего в нескольких городах России. Тулеев заявил о необходимость установки такого томографа и в Кузбассе. Также глава области сообщил, что на это потребуется более миллиарда рублей.

Однако конкретные сроки реализации такого проекта Аман Тулеев не назвал.