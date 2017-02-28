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Здоровый город

В Кемеровской области внедрят уникальную технологию диагностики рака

Сегодня 07:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Cancerss.us

Основная проблема медицины — онкология. Однако с ней нужно и можно бороться.

В прямом эфире губернатор рассказал, что на первом месте по смертности в Кемеровской области находятся сердечно сосудистые заболевания — 40% от общего количества смертей.

Затем в рейтинге опасных заболеваний идёт рак — 17% смертей, затем ДТП и травмы — 10,5%.

При этом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и ДТП в Кузбассе по сравнению с прошлым годом снизилась. А вот количество смертей от онкологии растёт.

Поэтому одна из задач местного здравоохранения — внедрить в Кузбассе самый точный метод распознавания рака. Речь идёт о ПЭТ-сканировании, которое производится с помощью позитронно — эмиссионного томографа.

Этот уникальный прибор позволяет выявлять онкологию на самой ранней стадии ещё на клеточном уровне.

Сейчас это оборудование есть всего в нескольких городах России. Тулеев заявил о необходимость установки такого томографа и в Кузбассе. Также глава области сообщил, что на это потребуется более миллиарда рублей.

Однако конкретные сроки реализации такого проекта Аман Тулеев не назвал.

Комментарии 5
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я
2 0
Представляю, сколько будет стоить диагностика на этом томографе.
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z
1 0
Ну это вполне понятно, что главная причина онкологии в кузбассе заговорила об уникальных технологиях... ибо зарабатывать на этом будет не стесняясь уничтоженной экологии, медицины и образования.
Заберите его себе в путинград, вова и дима, подселите к ленину.
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Ягуар
1 0
Представляю, сколько будет стоить диагностика на этом томографе.
Не так уж и дорого, например брюшная полость порядка 9000 рублей, другое дело, что ПЭТ не панацея, и будет он один на всю область, в славном граде Щеглобад
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Ягуар
1 0
Ну это вполне понятно, что главная причина онкологии в кузбассе заговорила об уникальных технологиях... ибо зарабатывать на этом будет не стесняясь уничтоженной экологии, медицины и образования.
Заберите его себе в путинград, вова и дима, подселите к ленину.
У тебя глиома
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*
0 0
Ну это вполне понятно, что главная причина онкологии в кузбассе заговорила об уникальных технологиях... ибо зарабатывать на этом будет не стесняясь уничтоженной экологии, медицины и образования.
Заберите его себе в путинград, вова и дима, подселите к ленину.
Как будто кроме Кузбасса больше нигде в России не болеют онкологическими заболеваниями. Посмотрите статистику, самый здоровый в этом плане Кавказ. Остальные регионы в целом одинаковы. А жизнь вообще опасная штука, она смертью заканчивается.
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