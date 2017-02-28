Обоснованы ли цены на проезд в маршрутных такси, ждать ли роста? Сколько получают водители? Почему в маршрутках курят? На эти вопросы ВашГород.ру ответила руководитель Некоммерческого партнёрства «Сибирская компания автомобильного транспорта» Олеся Алабужева.

Обоснована ли текущая цена на проезд?

«Наша позиция однозначная и твёрдая — нет, цена на проезд не соответствует сегодняшней дейсвительности, она низкая. Мы отстаём от тех темпов развития рыночной экономики — когда была установлена эта цена, действовали одни требования к перевозчикам, но сегодня затраты увеличились. Бензин, запчасти дорожают, растёт объём отчислений на дополнительную разрешительную документацию — появилась не только страховка ОСАГО, но и страхование ответственности за пассажиров — это обязательно. Еще нужно устанавливать тахографы и ГЛОНАСС», — рассказала Олеся Алабужева.

Сколько же нужно платить за проезд? Этот вопрос перевозчики уже не раз обсуждали с коллегами из Новокузнецка. После подсчётов новокузнечане вышли на сумму в 30 рублей, в Кемерове меньше — 25−27 рублей.

«Здесь нужно не обидеть нашего пассажира. Мы же понимаем, что живём в одном регионе. С работой в регионе тяжело, значит, и требовать нечего. В Новокузнецке уже повысили цену проезда, однако планируют поднять её ещё сильнее до Нового года. Допустимое повышение цен, которое было бы обоснованным — в районе 25 рублей, но пока такого повышения не планируется. Это максимум, который может спасти ситуацию».

В 2015 году вышел закон, который делит перевозки на две категории — с регулируемым и нерегулируемым тарифом. В первом случае используют тариф, в котором перевозчикам возмещают выпадающих доходов за транспортные работы и получают дотацию за льготников. Во втором — цены ставит сам перевозчик, ориентируясь на свои затраты.

«Маршрутки в силу законов Кемеровской области исключены из категории перевозчиков, на которых распространяется право возмещения перевозки льготников. Муниципальный транспорт получает за них дотацию, а мы нет. Значит, бабушка, которая стоит на остановке и которая могла бы обеспечить объём пассажиропотока, знает, что не сможет воспользоваться льготой в 4 рубля, поэтому будет ждать трамвай или автобус. При этом РЭК регулирует нам тариф и говорит — вы получаете разницу в два рубля. Но мы так и не знаем фактической себестоимости одной поездки», — рассказал собеседница.

Сейчас спор идёт судебное разбирательство между администрацией и перевозчиками в рамках закона № 220-ФЗ, который регулирует пассажирские перевозки. Так перевозчики надеются восстановить своё право работать в обоснованном тарифе.

Почему тогда перевозчики продолжают работать?

«Если мы можем зарабатывать себе на кусок хлеба — это хорошо. Но ведь хлеб можно и помазать — маслом, а можно и вареньем. А куда идти? У меня работают транспортники. Почему они должны идти в балет или торговать за прилавком? И пока ещё водитель может купить себе хлеба, он будет работать. Многие живут с кредитами, которые надо платить, и эти кредиты далеко не на норковые шубы или золотые украшения».

Средняя зарплата водителей маршруток небольшая — 12−15 тысяч рублей. Режим труда и отдыха определён законодательно, поэтому дополнительные рейсы брать нельзя. За переработку предприятию выписывают большие штрафы. Кондукторов в кемеровских маршрутках нет всё по той же причине — не хватает финансов.

«Кстати, о водителях — может, люди не хотят работать, но, к сожалению, у нас большая недостача водителей, мы их практически по миру ищем. К ним предъявляют требования, которые не совсем отвечают возможностям предпринимателей. Опять же, обоснованный тариф смог бы решить вопрос с установлением более высокой зарплаты для водителей. Сейчас ИП работают водителями сами», — говорит руководитель транспортной организации.

По её словам, почему-то сложилось мнение, будто перевозчики живут богато, но это не так. Может быть, когда бизнес стал развиваться, а требований было меньше, и предприниматель мог больше зарабатывать. Сейчас это стало сложнее. К тому же многие горожане пересели с общественного транспорта на личные автомобили.

Почему так много водителей курит в салоне?

«С курением боремся. Это наша беда, неискоренимая, мы её признаём. Предприятию выписывают штрафы (1500 рублей), мы платим, но потом это по возможности высчитывают из зарплаты водителя», — рассказала специалист.

Однако не всегда водитель платит штраф — некоторые предприниматели жалеют людей и берут расходы на себя. А если всех нарушителей уволить, то автопарк встанет.

Принимать на работу только некурящих нельзя — трудовой кодекс не позволят. Решить проблему можно повышением зарплат — желающих работать станет больше, появится выбор.

На что ещё жалуются пассажиры?

В основном, люди недовольны тем, что водитель проехал мимо, хотя видит сигналы об остановке. Чаще это связано с невозможностью подъехать к остановке — там полно другого транспорта, в том числе личного, который мешает подъезду с точки зрения безопасности. В любом случае на все жалобы руководство реагирует.

«Когда к нам поступают такие жалобы, сразу вызываем водителей и приводим их в чувство. Недавно был такой случай, когда пассажирка пожаловалась, что водитель её с ребёнком не забрал. Мы провели беседу с его работодателем, вплоть до расторжения договора соисполнения».

Нужно ли улучшать маршрутную схему?

«Идёт застройка города, а сеть разрабатывали давно. Нужно её оптимизировать, но это нужно делать разумно, опираясь на мнение жителей — они могут предложить удивительные варианты формирования маршрутной сети. Обычно пассажирам преподносят уже готовое решение — вот, так вам будет лучше, это вкусно, ешьте», — говорит Олеся Алабужева.

Предложения горожане могут направлять в отдел управления транспорта и связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово. Кроме того, существует сайт «Банк идей», на котором можно опубликовать своё предложение и получить ответ властей. Власти города создали также чат «КемеровоОнлайн» — мыслями по улучшению транспортной сети можно делиться и там. Ещё один путь — через СМИ, и ВашГород.Кемерово всегда готов опубликовать интересные предложения горожан на своих страницах.