Производители дешевых лекарств предупредили о риске их исчезновения.

Причиной тому может стать введение в 2019 году обязательной маркировки всех лекарственных средств. Это нововведение также повлечёт рост цен на медикаменты.

Такое заявление сделали производители дешёвых лекарств. Они направили письмо в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Участники рынка утверждают, что не могут позволить себе кредиты на новое оборудование, пишет РБК.

Под обращением подписались 10 российских производителей.

Уточняется, что они не выступают против маркировки лекарств, но просят дать больший срок на её введение и обозначить переходный период.