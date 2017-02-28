Цены на бензин стабильно растут. В Новокузнецке стоимость топлива за неделю выросла на 50 копеек.
В очередной раз подорожали все марки бензина и дизельное топливо на 30 копеек. Теперь Аи-92 стоит 36,3 рубля, Аи-95 — 38,55, Дизельное топливо — 38,8. Ранее о повышении на 20 копеек мы сообщали 17 ноября.
Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.
По данным экспертов, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин, это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства. Аналитики считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.
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Вся надежда на президента кремля Пескова !
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Считаю Путина лжецом и лицемером.