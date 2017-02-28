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Бензин снова подорожал: за неделю цена за литр выросла на 50 копеек

Сегодня 17:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gazprom-neft.ru

Цены на бензин стабильно растут. В Новокузнецке стоимость топлива за неделю выросла на 50 копеек.

В очередной раз подорожали все марки бензина и дизельное топливо на 30 копеек. Теперь Аи-92 стоит 36,3 рубля, Аи-95 — 38,55, Дизельное топливо — 38,8. Ранее о повышении на 20 копеек мы сообщали 17 ноября.

Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.

По данным экспертов, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин, это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства. Аналитики считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.

Комментарии 10
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Везде есть лежачие полицейские и только в Кузбассе лежачий Губернатор
15 0
А что нам на это скажет «великий наш» Обман Глумирович Врулеев?
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олег
7 0
шайка путинская высосала все ресурсы из наследия СССР, все, заводы по переработке нефти изношены на 70% и скоро остановятся, бензин будем закупать в Сирии, и стоить он будет 90 рублей за литр
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Я так кумекаю:
0 1
Ленин умер, Сталин умер и Гумирыч прихворнул - отсюда и " беспредел".
Вся надежда на президента кремля Пескова !
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ЛЮБОВЬ
0 0
Информации стало больше, это радует. Но я хочу добавить свое мнение 1. Лента новостей в центральной колонке ПОВТОРЯЕТ главные материалы дня, которые отражаются слева и основные тематические рубрики , которые располагаются в правой колонке. Чтобы не повторяться, а отобразить больше информации, можно добавить другие рубрики, например: Законодательные новости города и области, которые касаются жителей города; новости для садоводов (скидки, предложения); что-то типа Чёрных списков предприятий и организаций, на которые больше всего поступает жалоб в разные инстанции и Белых списков – где, наоборот, всё замечательно (таким образом, мы будем знать своих героев).
2. Карту развлечений и мероприятий оставить для обзора в течение недели
3. И очень большая просьба к авторам – не делать ошибок в текстах, проверять и читать свой материал. Если пишете о каких-то проводимых мероприятиях или материалах из интернета, указывайте адреса, этих мероприятий или сайты, куда можно обратиться.
Спасибо
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жека
2 0
народ молчит, значит доволен... можно и дальше повышать и доить рабов.
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жека
1 0
народ молчит, значит доволен... можно и дальше повышать и доить рабов.
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Сан Саныч 7275
0 2
Считаю Путина лжецом и лицемером.
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путин
0 0
Сан Саныч:
Считаю Путина лжецом и лицемером.
я очень расстроен и поэтому поставил тебе дизлайк(((
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