Губернатор заявил, что в регионе идёт активная борьба с туберкулёзом, и её нужно усилить.

Аман Тулеев сообщил, что за последние несколько лет число смертей от туберкулёза уменьшилось в два раза. Но на достигнутом останавливаться не нужно. Это показатель необходимо улучшать.

Для этого губернатор поручил создать в следующем году в Кемеровской области пульмонологический центр. Он будет открыт на базе Кемеровского областного противотуберкулезного диспансера.

В нём специалисты будут оказывать помощь пациентам со всей Кемеровской области, страдающим различными заболеваниями лёгких.

Для этого глава региона поручил заместителям Валерию Цою и Игорю Малахову проанализировать, какая поддержка, в том числе и финансовая, необходима для противотуберкулёзной службы области.

Также Тулеев призвал всех жителей Кузбасса вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем и заниматься спортом. По его мнению, обстановку в регионе этому способствует.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор поручил внедрить в Кузбассе уникальную методику диагностики рака на ранней стадии.