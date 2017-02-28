Губернатор заявил, что в регионе идёт активная борьба с туберкулёзом, и её нужно усилить.
Аман Тулеев сообщил, что за последние несколько лет число смертей от туберкулёза уменьшилось в два раза. Но на достигнутом останавливаться не нужно. Это показатель необходимо улучшать.
Для этого губернатор поручил создать в следующем году в Кемеровской области пульмонологический центр. Он будет открыт на базе Кемеровского областного противотуберкулезного диспансера.
В нём специалисты будут оказывать помощь пациентам со всей Кемеровской области, страдающим различными заболеваниями лёгких.
Для этого глава региона поручил заместителям Валерию Цою и Игорю Малахову проанализировать, какая поддержка, в том числе и финансовая, необходима для противотуберкулёзной службы области.
Также Тулеев призвал всех жителей Кузбасса вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем и заниматься спортом. По его мнению, обстановку в регионе этому способствует.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что губернатор поручил внедрить в Кузбассе уникальную методику диагностики рака на ранней стадии.
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