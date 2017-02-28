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ВашГород.ру представляет обновлённую главную страницу

Сегодня 17:09
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

У ВашГород.ру новая вёрстка главной страницы сайта.

Ежедневно журналисты ВашГород.ру выпускают более 40 материалов. В таком потоке информации легко упустить что-то важное. Поэтому мы решили иначе подойти к вопросу рубрик и главных материалов.

Лента новостей переехала в центральную колонку, а слева расположились главные материалы дня. Основные тематические рубрики располагаются теперь не только в правой колонке, но и по центру.

Накануне мы провели опрос среди читателей и спросили мнение об обновлённой главной странице. В нём поучаствовали более 155 человек.

47% утвердительно ответили, что поддерживают перемены, ещё 3% согласны, но не полностью — 50% участников опроса высказались за перемены. 22% заявили, что им всё равно. Тех, кому новая вёрстка не понравилась оказалось 16%, а ещё 11% потребовали вернуть ВГ 2014 года.

Мы благодарим всех, кто поделился своим мнением. И рады представить вам новую вёрстку ВашГород.ру.

Также в комментариях к этой информации вы можете оставить свои пожелания и просьбы о желаемых изменениях на сайте, мы постараемся это учесть.

Например, накануне Дон Хенаро попросил навести порядок в личном кабинете пользователей на сайте. И мы поставили это предложение в число задач, которыми займёмся в 2018 году.

Комментарии 4
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Титиов
8 0
Верстка читается легче) Ребята молодцы!
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Вольдемар
0 1
Верстка читается легче) Ребята молодцы!
где тити? опять офф?
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Местный
2 0
Вёрстка лучше, чем была - мне нравится, но долго вниз листать
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20660
4 3
Верните формат 2014.
Вот дело было. Не гнались бы вы за новизной.
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