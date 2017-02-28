В Кузбассе создали медаль «75 лет кемеровской области». Награду под № 1 вручили бывшему мэру Кемерова Владимиру Михайлову.

23 ноября, в день рождения экс-мэра, Аман Тулеев на бюджетном послании вручил награду Владимиру Васильевичу, которому исполнилось 75 лет. Помимо этой, у экс-градоначальника есть ещё 28 наград: орден Дружбы, медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» и другие государственные и областные награды.

Губернатор поздравил Владимира Михайлова, поблагодарил за вклад в развитие региона, особо отметив заслуги в создании города-спутника Лесная Поляна.

К поздравлениям присоединился и нынешний мэр Кемерова Илья Середюк.