В Кузбассе создали медаль «75 лет кемеровской области». Награду под № 1 вручили бывшему мэру Кемерова Владимиру Михайлову.
23 ноября, в день рождения экс-мэра, Аман Тулеев на бюджетном послании вручил награду Владимиру Васильевичу, которому исполнилось 75 лет. Помимо этой, у экс-градоначальника есть ещё 28 наград: орден Дружбы, медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» и другие государственные и областные награды.
Губернатор поздравил Владимира Михайлова, поблагодарил за вклад в развитие региона, особо отметив заслуги в создании города-спутника Лесная Поляна.
К поздравлениям присоединился и нынешний мэр Кемерова Илья Середюк.
«Для нас, кемеровчан, он легендарная личность. Именно он привил нам привычку жить и работать „с любовью к городу“. Кемерово — один из самых благоустроенных и комфортных для проживания городов Сибири. Многое в нём построено не просто „при Михайлове“, а им самим. За 26 лет на посту главы Владимир Васильевич создал уникальную систему управления сложным городским хозяйством. При Владимире Васильевиче был построен самый широкий за Уралом Кузнецкий мост», — написал глава города на своей странице «ВКонтакте».
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