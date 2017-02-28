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Тулеев наградил новой медалью экс-мэра Кемерова Владимира Михайлова

Сегодня 17:23
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация города Кемерово

В Кузбассе создали медаль «75 лет кемеровской области». Награду под № 1 вручили бывшему мэру Кемерова Владимиру Михайлову.

23 ноября, в день рождения экс-мэра, Аман Тулеев на бюджетном послании вручил награду Владимиру Васильевичу, которому исполнилось 75 лет. Помимо этой, у экс-градоначальника есть ещё 28 наград: орден Дружбы, медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» и другие государственные и областные награды.

Губернатор поздравил Владимира Михайлова, поблагодарил за вклад в развитие региона, особо отметив заслуги в создании города-спутника Лесная Поляна.

К поздравлениям присоединился и нынешний мэр Кемерова Илья Середюк.

«Для нас, кемеровчан, он легендарная личность. Именно он привил нам привычку жить и работать „с любовью к городу“. Кемерово — один из самых благоустроенных и комфортных для проживания городов Сибири. Многое в нём построено не просто „при Михайлове“, а им самим. За 26 лет на посту главы Владимир Васильевич создал уникальную систему управления сложным городским хозяйством. При Владимире Васильевиче был построен самый широкий за Уралом Кузнецкий мост», — написал глава города на своей странице «ВКонтакте».

Комментарии 3
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Иван
1 0
Настоящий Мужик, настоящий Хозяин!!! С Днём Рождения Вас Владимир Васильевич, крепкого Вам Сибирского здоровья!!! Низкий поклон Вам!!!
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Елена
0 0
Уникальный, умнейший человек. Дай Бог ему еще много лет жизни.
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