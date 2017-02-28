Госдума отказалась повышать пенсии работающим пенсионерам.

В парламенте отклонили соответствующий законопроект, разработанный ЛДПР, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы отмечали, что отмена индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам (в январе 2016 года) негативно сказалась на финансовом положении последних. Эта мера привела к существенному снижению покупательной способности граждан и резкому сокращению числа работающих пенсионеров. Поэтому разработчики предлагали вернуться к индексации пенсий.

Однако профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отклонил инициативу. Там заявили, что денег на его реализацию нет. Депутаты отметили, что правительство России, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата также не поддерживают этот законопроект.