Госдума отказалась повышать пенсии работающим пенсионерам.
В парламенте отклонили соответствующий законопроект, разработанный ЛДПР, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы отмечали, что отмена индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам (в январе 2016 года) негативно сказалась на финансовом положении последних. Эта мера привела к существенному снижению покупательной способности граждан и резкому сокращению числа работающих пенсионеров. Поэтому разработчики предлагали вернуться к индексации пенсий.
Однако профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отклонил инициативу. Там заявили, что денег на его реализацию нет. Депутаты отметили, что правительство России, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата также не поддерживают этот законопроект.
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все деньги ушли и уходят на войнушки и Крым
Хоть бы до 18-го марта проиндексировали пенсии, а после 18-го можно бы и пососать ... , или пофиг - избиркомы нарисуют необходимый Вове прОцент ?!!!
Я худею !!!
Хоть бы до 18-го марта проиндексировали пенсии, а после 18-го можно бы и пососать ... , или пофиг - избиркомы нарисуют необходимый Вове прОцент ?!!!
Я худею !!!