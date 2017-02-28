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Госдума ответила на предложение повысить пенсии работающим пенсионерам

Сегодня 17:34
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img2.thejournal.ie

Госдума отказалась повышать пенсии работающим пенсионерам.

В парламенте отклонили соответствующий законопроект, разработанный ЛДПР, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы отмечали, что отмена индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам (в январе 2016 года) негативно сказалась на финансовом положении последних. Эта мера привела к существенному снижению покупательной способности граждан и резкому сокращению числа работающих пенсионеров. Поэтому разработчики предлагали вернуться к индексации пенсий.

Однако профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отклонил инициативу. Там заявили, что денег на его реализацию нет. Депутаты отметили, что правительство России, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата также не поддерживают этот законопроект.

Комментарии 7
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во такие вот дела
8 0
денег на его реализацию нет. Депутаты отметили, что правительство России, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата также не поддерживают этот законопроект.
все деньги ушли и уходят на войнушки и Крым
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Я так кумекаю:
5 0
Любопытно, Путин своих денег не считает, думцы сотни тысяч получают, а работающему быдлу - денег нет.
Хоть бы до 18-го марта проиндексировали пенсии, а после 18-го можно бы и пососать ... , или пофиг - избиркомы нарисуют необходимый Вове прОцент ?!!!
Я худею !!!
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Депутат
0 2
Любопытно, Путин своих денег не считает, думцы сотни тысяч получают, а работающему быдлу - денег нет.
Хоть бы до 18-го марта проиндексировали пенсии, а после 18-го можно бы и пососать ... , или пофиг - избиркомы нарисуют необходимый Вове прОцент ?!!!
Я худею !!!
Так избирайся,и тоже будешь сотнями тысяч получать, ха ха ха :))))
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К
0 0
Ну так отклонили или денег нет? Енто две большие разницы! Если нет, то где они, Зин?
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Z.I.O
0 0
От кучки ублюдков что ещё ожидать то.
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