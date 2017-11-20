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Собачья радость и гонки по кругу: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kuznya.info

Если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его с хештегом #вашгород.

На этой неделе Новокузнецк завалило снегом. Город встал в пробках.

Видимо поэтому некоторые автолюбители решили не выезжать на дороги, а поколесить по кругу на коробке.

#гонкинавыживание

Публикация от Анастасия (@vasha.nastena)

Но обилию сугробов на улице многие обрадовались.

Инстаграм сразу заполнили фотографии радостных детей и взрослых.

Все важные фразы должны быть тихими#happiness#love#beauty#makeup#макияж_новокузнецк#lubaba

Публикация от Любовь Бойцова (@froggy3110_)

#погодасказка

Публикация от Анна Соколова(@__sokolova__anna__)

Такие дела у нас на Ильинке)  Как у вас, припорошило?) Моя собака-снегоед подошалела от такого шведского стола  Я сегодня бурлак) Который бурлаки на Волге) Тащу коляску через сугробы, под которыми слабо угадываются дорожки) Если бы Миша уже не высосал меня подчистую и оставил хоть пару лишних килограммов, они бы сейчас с меня сошли)) Тащу и думаю: "И какого чёрта мне вокруг дома не гулялось?" Пора уже наверное в санки пересаживаться) А с другой стороны, коляска хоть едет, а санки-то всё время тащить. М?) Кто опытный колясковод и санковоз, что скажете?) Что-то ещё одна прогулка в роли ездовой собаки меня заранее пугает )) #новокузнецк #зима

Публикация от kottaii (@kottaii)

Зима.....время катания

Публикация от Олег (@oleg__larin)

Кстати, не только люди обрадовались снегопаду. Собаки похоже счастливее всего восприняли приход зимы.

Какие они ...любимые . . #Николь#Елисей#ямамасына#идеальныймужчина

Публикация от Victoria Emasheva (@___vikavika____)

Обычная прогулка, ничего не обычного

Публикация от Arina Konstantinova (@_just_arya)

#нарядились

Публикация от @valentinakurlova

И даже уточки довольны. Хотя поговаривают, они довольны всегда, если их кормить.

Кошки, кстати, не очень то любят зиму.

My precious

Публикация от Vadim Udovitsky (@vadim_vadim2015)

Но, как оказалось, не все. Некоторые очень даже не прочь прогуляться, особенно если перед эти избавили подвал жилого дома от крыс. К слову, жители в этом дома выступают против возведения малоэтажки рядом с ними.

Другие в это время грустили об ушедшей осени. Не грустите, уверяем, она ещё вернётся. И не раз.

Некоторым, кстати, вообще некогда скучать по осени и радоваться зиме.

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Публикация от Ксения (@kseniaphil)

Следующую инстаграм подборку смотрите на ВашГород.ру 1 декабря.

Комментарии 2
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z
0 0
А чего мы сами что ли не можем посмотреть, зачем это бред?
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*
1 0
Интересно, какой такой "ч"удак по хоккейной коробке круги наматывает?!
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