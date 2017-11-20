Если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его с хештегом #вашгород.

На этой неделе Новокузнецк завалило снегом. Город встал в пробках.

Видимо поэтому некоторые автолюбители решили не выезжать на дороги, а поколесить по кругу на коробке.

#гонкинавыживание Публикация от Анастасия (@vasha.nastena) Ноя 22 2017 в 6:56 PST

Но обилию сугробов на улице многие обрадовались.

Инстаграм сразу заполнили фотографии радостных детей и взрослых.

Все важные фразы должны быть тихими#happiness#love#beauty#makeup#макияж_новокузнецк#lubaba Публикация от Любовь Бойцова (@froggy3110_) Ноя 22 2017 в 5:15 PST

#погодасказка Публикация от Анна Соколова(@__sokolova__anna__) Ноя 22 2017 в 7:04 PST

Зима.....время катания Публикация от Олег (@oleg__larin) Ноя 22 2017 в 4:43 PST

Кстати, не только люди обрадовались снегопаду. Собаки похоже счастливее всего восприняли приход зимы.

Какие они ...любимые . . #Николь#Елисей#ямамасына#идеальныймужчина Публикация от Victoria Emasheva (@___vikavika____) Ноя 22 2017 в 3:37 PST

Обычная прогулка, ничего не обычного Публикация от Arina Konstantinova (@_just_arya) Ноя 21 2017 в 10:20 PST

#нарядились Публикация от @valentinakurlova Ноя 23 2017 в 4:18 PST

И даже уточки довольны. Хотя поговаривают, они довольны всегда, если их кормить.

Кошки, кстати, не очень то любят зиму.

Мучитель спит, можно и котику передохнУть!)))#егорспит#кототдыхает#коттиша#сераямурлыка Публикация от Наталья (@belousova1980) Ноя 23 2017 в 8:43 PST

My precious Публикация от Vadim Udovitsky (@vadim_vadim2015) Ноя 23 2017 в 6:35 PST

Неженка мойЭтот котик не отходит от меняМой хвостикВсегда ждёт с работы и будит по утрамПриюти и ты питомца ,который будет тебя любить так,как меня Джек Ты точно не пожалеешь Публикация от (@_nastasiya_andreevna) Ноя 23 2017 в 5:16 PST

Но, как оказалось, не все. Некоторые очень даже не прочь прогуляться, особенно если перед эти избавили подвал жилого дома от крыс. К слову, жители в этом дома выступают против возведения малоэтажки рядом с ними.

Другие в это время грустили об ушедшей осени. Не грустите, уверяем, она ещё вернётся. И не раз.

Привет от осенней тени снежным дням#деньпсихолога#осень#снег#счастье#behappy#новокузнецк#изсибирислюбовью#fromsiberiawithlove Публикация от (@k.teftelka) Ноя 22 2017 в 5:16 PST

Некоторым, кстати, вообще некогда скучать по осени и радоваться зиме.

Следующую инстаграм подборку смотрите на ВашГород.ру 1 декабря.