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На этой неделе Новокузнецк завалило снегом. Город встал в пробках.
Видимо поэтому некоторые автолюбители решили не выезжать на дороги, а поколесить по кругу на коробке.
Публикация от Анастасия (@vasha.nastena)
Но обилию сугробов на улице многие обрадовались.
Инстаграм сразу заполнили фотографии радостных детей и взрослых.
Все важные фразы должны быть тихими#happiness#love#beauty#makeup#макияж_новокузнецк#lubaba
Публикация от Любовь Бойцова (@froggy3110_)
Публикация от Анна Соколова(@__sokolova__anna__)
Такие дела у нас на Ильинке) Как у вас, припорошило?) Моя собака-снегоед подошалела от такого шведского стола Я сегодня бурлак) Который бурлаки на Волге) Тащу коляску через сугробы, под которыми слабо угадываются дорожки) Если бы Миша уже не высосал меня подчистую и оставил хоть пару лишних килограммов, они бы сейчас с меня сошли)) Тащу и думаю: "И какого чёрта мне вокруг дома не гулялось?" Пора уже наверное в санки пересаживаться) А с другой стороны, коляска хоть едет, а санки-то всё время тащить. М?) Кто опытный колясковод и санковоз, что скажете?) Что-то ещё одна прогулка в роли ездовой собаки меня заранее пугает )) #новокузнецк #зима
Публикация от kottaii (@kottaii)
Публикация от Олег (@oleg__larin)
Кстати, не только люди обрадовались снегопаду. Собаки похоже счастливее всего восприняли приход зимы.
Какие они ...любимые . . #Николь#Елисей#ямамасына#идеальныймужчина
Публикация от Victoria Emasheva (@___vikavika____)
Обычная прогулка, ничего не обычного
Публикация от Arina Konstantinova (@_just_arya)
Публикация от @valentinakurlova
И даже уточки довольны. Хотя поговаривают, они довольны всегда, если их кормить.
Покормили уточек#новокузнецкмойгород #новокузнецк #новокузнецкмоимиглазами #nvkz_town #novokuznetsk_go #nvkzonline #winter #infonvkz#вашгород #зимаблизко #phototravel #travelblogger #likesforlikes #happy #lovestory #familytime #like4like #followforfollow #follow4follow #colors #comments #lives #Life
Публикация от Алёна (@alyona1208_nvkz)
Кошки, кстати, не очень то любят зиму.
Мучитель спит, можно и котику передохнУть!)))#егорспит#кототдыхает#коттиша#сераямурлыка
Публикация от Наталья (@belousova1980)
Публикация от Vadim Udovitsky (@vadim_vadim2015)
Но, как оказалось, не все. Некоторые очень даже не прочь прогуляться, особенно если перед эти избавили подвал жилого дома от крыс. К слову, жители в этом дома выступают против возведения малоэтажки рядом с ними.
Другие в это время грустили об ушедшей осени. Не грустите, уверяем, она ещё вернётся. И не раз.
Некоторым, кстати, вообще некогда скучать по осени и радоваться зиме.
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