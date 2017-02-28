В Кемеровской области планируют добыть 240 миллионов тонн угля. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

«Мы добываем в 2,5 раза больше, чем в советское время. В этом году мы выдадим на-гора 240 миллионов тонн чёрного золота. Такого в нашей истории ещё не было. С каждым годом угольщики увеличивают инвестиции в техническую оснащённость, модернизацию, реконструкцию и безопасность», — заявил губернатор.

В 2017 году кузбасские угольные компании инвестировали в развитие отрасли 63 миллиарда рублей, а угля добудут на 5,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в металлургию вложили всего 6 миллиардов рублей.