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В Кузбассе станут больше добывать угля: в отрасль вложили 63 миллиарда рублей

Сегодня 07:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bagazhznaniy.ru

В Кемеровской области планируют добыть 240 миллионов тонн угля. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

«Мы добываем в 2,5 раза больше, чем в советское время. В этом году мы выдадим на-гора 240 миллионов тонн чёрного золота. Такого в нашей истории ещё не было. С каждым годом угольщики увеличивают инвестиции в техническую оснащённость, модернизацию, реконструкцию и безопасность», — заявил губернатор.

В 2017 году кузбасские угольные компании инвестировали в развитие отрасли 63 миллиарда рублей, а угля добудут на 5,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в металлургию вложили всего 6 миллиардов рублей.

Комментарии 12
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хрен с горы
51 1
А что с этого поимеет регион?
Короче, привет жителям Кийзаса, Матюшино, Костенково и пр.
А кто не согласен наблюдать Белазы из треснутого отвзрывов окна - тот отморозок.
Губернатор объявил войну жителям Кузбасса.
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Сталин
20 6
Прощай, немытая Россия, страна рабов страна господ и вы путинцы голубые и ты зомбированный народ!
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я
40 1
Как на нервах у людей играют! Видимо срочно надо обогатиться, такого хамства действительно ещё не было, чтобы переступать через всех с одной целью: нарыть денег!
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Алексей
8 0
вложат в катерпилер ленд краузер в овшор
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олег
52 1
в советское время кузбассовцы были самыми богатыми жителями страны, не поверите, с новосиба ехали сюда затариваться шмотками и продуктами, а что сейчас? унылое гвно
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1
38 0
Вот если бы 63 миллиарда пошли на рекультивацию разрезов. То и народ не против был разрезов.
А это заявление Телеева, как плевок в народ.
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аватар
*
25 0
А что с этого поимеет регион?
Короче, привет жителям Кийзаса, Матюшино, Костенково и пр.
А кто не согласен наблюдать Белазы из треснутого отвзрывов окна - тот отморозок.
Губернатор объявил войну жителям Кузбасса.
На ТВ таких называют на отморозками, а экстремистами.

Противниками всего святого и богоугодного.
Пятой колонной.
Непатриотами, предателями и пособниками мирового терроризма.
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не ватник
8 0
в модернизацию и безопасность? ну ну...
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я
25 0
И при всем при этом на котельных Новокузнецка не хватает угля. Люди сидят зимой без отопления, им рассказывают сказки про регулировку и заполнение системы. Это что тоже непатриоты и пятые колонны
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читатель
18 0
в модернизацию и безопасность? ну ну...
везде происки сша ,кругом враги, желающие закрыть разрезы и поэтому в каждом городе митинги! это талант нашего губернатора!
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Местный 9
19 0
везде происки сша ,кругом враги, желающие закрыть разрезы и поэтому в каждом городе митинги! это талант нашего губернатора!
Скорее всего эти 63 миллиарда Тулеев со своей бандой уже давно распределил по своим карманам, а часть отправлено в Москву.
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585
16 0
Продавать стратегический запас за рубеж -это преступление.
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