В Кемеровской области планируют добыть 240 миллионов тонн угля. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев.
«Мы добываем в 2,5 раза больше, чем в советское время. В этом году мы выдадим на-гора 240 миллионов тонн чёрного золота. Такого в нашей истории ещё не было. С каждым годом угольщики увеличивают инвестиции в техническую оснащённость, модернизацию, реконструкцию и безопасность», — заявил губернатор.
В 2017 году кузбасские угольные компании инвестировали в развитие отрасли 63 миллиарда рублей, а угля добудут на 5,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в металлургию вложили всего 6 миллиардов рублей.
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Короче, привет жителям Кийзаса, Матюшино, Костенково и пр.
А кто не согласен наблюдать Белазы из треснутого отвзрывов окна - тот отморозок.
Губернатор объявил войну жителям Кузбасса.
А это заявление Телеева, как плевок в народ.
Короче, привет жителям Кийзаса, Матюшино, Костенково и пр.
А кто не согласен наблюдать Белазы из треснутого отвзрывов окна - тот отморозок.
Губернатор объявил войну жителям Кузбасса.
Противниками всего святого и богоугодного.
Пятой колонной.
Непатриотами, предателями и пособниками мирового терроризма.