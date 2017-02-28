Западные конспирологи составили карту инопланетных вторжений на Землю. Сибирь там тоже есть — с фото и кратким описанием НЛО.

О необычной карте сообщила «Лента.ру». Проект называется UFO Stalker и содержит сведения об НЛО по всей планете за последние несколько лет. Отдельными значками указаны неопознанные летающие тарелки и сами инопланетяне. В большинстве случае прилагаются фото и комментарии очевидцев — часто люди просто видят в небе странные световые вспышки.

«Он был в моей голове, он говорил со мной», — вот так звучит описание встречи с инопланетянином из города Быдгощ (Польша).

Судя по карте, больше всего инопланетянам полюбились Великобритания и США. Но и в Сибири есть отметки об НЛО. Летающую тарелку видели в Новосибирске, Калтане и Красноярске.

Добавим, по данным UFO Stalker, в 2017 году зарегистрировано почти 84 тысячи «необъяснимых» явлений, что на 12%, чем в прошлом году.

Напомним, в Кемеровской области НЛО встречается не только в Калтане. В январе загадочный светящийся объект заметили в небе над Новокузнецком.